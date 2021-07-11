Поранена вдова президента Гаїті описала момент, коли вбивці "зрешетили" її чоловіка кулями після того, як вони увірвалися в їх будинок посеред ночі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Мартіна Моїз, дружина вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза, сказала, що напад стався настільки швидко, що її чоловік не встиг “сказати ні слова”.

Президент Моїз був убитий 7 липня, ймовірно, 28 іноземними найманцями. Його дружина була також поранена. Її госпіталізували ​​до лікарні Майамі.

“В одну мить найманці вдерлися в мій будинок і зрешетили мого чоловіка кулями. У цього акту немає назви, тому що потрібно бути злочинцем, що не знає кордонів, щоб убити такого президента, як Жовенель Моїз, навіть не давши йому можливості сказати жодного слова”, – сказала Моїз у голосовому повідомленні, яке опублікувала в Twitter.

Вона припустила, що її чоловік став мішенню з політичних причин – зокрема, через згадки референдуму про зміни до Конституції, які могли б дати президенту більше повноважень.

За її словами, деякі люди “хочуть вбити мрію президента”.

“Я плачу, це правда, але ми не можемо дозволити країні збитися зі шляху. Ми не можемо допустити, щоб кров президента Жовенеля Моїза, мого чоловіка, нашого президента, якого ми так сильно любимо і який любив нас у відповідь, пролилася марно”, – сказала вдова президента.