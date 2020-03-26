Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора полковнику Юлії Лапутіній, яка обіймає посаду заступника начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Про це свідчить указ президента від 25 березня № 119/2020.

У Службі безпеки України зазначили, що Лапутіна – друга жінка в історії країни, яка отримала генеральське звання.

“Справжній бойовий офіцер. Людина, яка на ділі знає, що таке захист країни від російської агресії. Вітаємо Юлію і неймовірно пишаємося!” – додали в СБУ.