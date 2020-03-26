Про це свідчить указ президента від 25 березня № 119/2020.
У Службі безпеки України зазначили, що Лапутіна – друга жінка в історії країни, яка отримала генеральське звання.
“Справжній бойовий офіцер. Людина, яка на ділі знає, що таке захист країни від російської агресії. Вітаємо Юлію і неймовірно пишаємося!” – додали в СБУ.
- 18 жовтня 2018 року президент України Петро Порошенко вперше присвоїв жінці звання генерала. Звання була удостоєна начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей.