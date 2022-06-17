Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва вдруге за останні три місяці під час повномасштабної російсько-української війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона”, — написав президент.

За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Зеленський та Джонсон обговорили необхідність постачання важкого озброєння та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, гарантії безпеки для України, необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.

“Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Як кажуть, друзі пізнаються в біді. У нас спільні цілі й розуміння, як їх досягнути”, — сказав Єрмак.

Попереднього разу Борис Джонсон відвідав Київ 9 квітня. Тоді, після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.