Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона”, — написав президент.
За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Зеленський та Джонсон обговорили необхідність постачання важкого озброєння та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, гарантії безпеки для України, необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.
“Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Як кажуть, друзі пізнаються в біді. У нас спільні цілі й розуміння, як їх досягнути”, — сказав Єрмак.
Попереднього разу Борис Джонсон відвідав Київ 9 квітня. Тоді, після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.
- Раніше амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс поділилася світлиною круасана в київському кафе, який присвячений британському прем’єр-міністру та називається “Борис Джонсонюк”.
- Джонсон заявив, що зростання вартості життя у Великій Британії не має бути причиною відмови від підтримки України.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії закликав світові держави не тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на “погану мирну угоду” з Росією.
- Джонсон закликав до подальшої військової підтримки України. Він наголосив на необхідності надіслати українським військовим наступальне озброєння, таке як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі на більшій відстані.
- Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову.