Прикордонники Литви повідомили про другий за цей тиждень випадок порушення держкордону білоруськими прикордонниками.

Про це інформує LRT.

Співробітники пункту контролю Гінтарас Жагуніс у Шальчинінкайському районі завдяки системі відеоспостереження зафіксували, як двоє білоруських прикордонників йшли уздовж кордону і один з них на два метри зайшов на територію Литви, після чого одразу повернувся. Після цього, прикордонники продовжили рухатися на своєму боці кордону.

Своєю чергою, прикордонна поліція Литви почала розслідування за фактом незаконного перетину державного кордону.

Зазначається, що лінія кордону на місцевості позначається центральним багатокутним стовпчиком, обабіч якого нанесено знаки державного кордону. Поруч на території Литви збудовано фізичний бар’єр – огорожу з концертиною.

Зауважимо, що це вже другий такий випадок за останній тиждень. Минулого тижня у середу в районі пункту контролю Швянченіс один з білоруських прикордонників зайшов на територію Литви приблизно на метр і відразу повернувся. Тоді також було розпочато досудове розслідування.

Крім того, 14 березня Сейм Литви схвалив продовження дії надзвичайного стану на прикордонних ділянках до 2 травня включно. Зокрема, за постанову проголосували 80 членів Сейму, проти – 16, утрималися – 27 парламентарів.

Зазначається, що як і раніше, режим надзвичайного стану діятиме лише на частині території держави – прикордонній ділянці поблизу державного кордону з Білоруссю та Калінінградською областю, а також у контрольно-пропускних пунктах, розташованих за межами прикордонної ділянки.

Після схвалення Сеймом законопроєкту, під час надзвичайного стану державний кордон охоронятиметься в посиленому режимі й здійснюватиметься прикордонний контроль. Також продовжено більш суворий візовий режим для громадян Росії та Білорусі.

Крім того, під час надзвичайного стану також можливе вільніше використання державного резерву з метою фінансування відповідних установ та усунення можливих загроз інтересам національної безпеки держави.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року, коли Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну, Сейм Литви зібрався на позачергову сесію та ухвалив рішення про введення надзвичайного стану в усій країні. Пізніше цей режим продовжували кілька разів, проте вже лише у прикордонних районах країни.