Асоціація правників України спільно з Верховним Судом та Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України (АРССУ) запрошують на одинадцяту онлайн-зустріч серії вебінарів, присвячених обговоренню останньої практики Верховного Суду.

Коли: 11 червня 2020 року, 17:00 — 18:00. Реєстрація: за посиланням.

У фокусі:

Визначення майна, яке є особистою приватною власністю одного з подружжя та майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя. Шлюбний договір, оспорювання шлюбного договору. Встановлення факту проживання однією сім’єю. Правовий режим майна, набутого жінкою та чоловіком, які проживають однією сім’єю та не перебувають у зареєстрованому шлюбі. Розпорядження спільним сумісним майном подружжя. Оспорювання угод щодо розпорядження майном подружжя одним із подружжя без згоди іншого. Поділ спільного сумісного майна подружжя. Відповідальність за боргами подружжя. Визначення частки одного із подружжя у спільному сумісному майні після смерті іншого із подружжя.

Ключовий спікер:

Ольга Ступак, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням.

За бажанням Ви можете здійснити благодійний внесок за лінком.

Інструкції для підключення будуть надіслані кожному учаснику на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Звертаємо вашу увагу, що ємність вебінарної кімнати обмежена.

Для всіх, хто не встигне зайняти свої місця у вебінарній кімнаті відбуватиметься пряма трансляція на сторінці Асоціації у Facebook/YouTube. Також посилання на стрім з’явиться у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь.