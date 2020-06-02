Асоціація правників України спільно з Верховним Судом та Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України (АРССУ) запрошують на десяту онлайн-зустріч із серії вебінарів, присвячених обговоренню останньої практики Верховного Суду.

Коли: 04 червня, 17:00-18:00

У фокусі:

Змагальність сторін

Достатній час і можливості для підготовки захисту

Право на допит свідка

Провокація злочину

Ключовий спікер:

Аркадій Бущенко, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням.

За бажанням Ви можете здійснити благодійний внесок за лінком.

Інструкції для підключення будуть надіслані кожному учаснику на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Колеги, звертаємо вашу увагу, що ємність вебінарної кімнати обмежена. Щоб гарантовано долучитися до дистанційної участі, просимо заходити до вебінарної кімнати без запізнень.

Для всіх, хто не встигне зайняти свої місця у вебінарній кімнаті відбуватиметься пряма трансляція на сторінці Асоціації у Facebook /YouTube. Також посилання на стрім з’явиться у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь.

Ретрансляція прямого ефіру засобами масової інформації можлива за умови обов’язкового погодження із Асоціацією правників України. З цього та інших питань щодо медіа-співпраці, звертайтеся, будь-ласка, до представника Секретаріату АПУ за номером телефону (067) 158-46-46 Контактна особа – Юлія Гончаренко.

З усіх питань щодо заходу звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України за тел.: (063) 792-30-99 або пишіть на адресу: [email protected] Контактна особа – Тетяна Осауленко.