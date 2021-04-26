Народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, який влаштував вечірку в розпал локдауну, можуть винести догану або позбавити права голосу у політраді на декілька місяців.

Про це на брифінгу після погоджувальної ради заявив перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

За його словами, фракція на своєму засіданні не змогла погодити системне рішення щодо Тищенка, “пропонувалися різні заходи, які він може здійснити своїми силами”.

“Він (Тищенко – ред.) ще є членом партії, він є членом керівного органу партії – Національної ради громад. Я як голова партії звернувся до політичної ради нашої партії, яка має у травні перше велике засідання проводити щодо розгляду цієї ситуації і винесення певних політичних заходів, які партія може застосувати щодо свого члена, щодо члена керівного органу, а там вже політрада буде розбиратись”, – сказав Корнієнко.

Він зазначив, що не є членом політради, але, якщо його запитають, то зможе запропонувати певні рішення.

“Я не є членом політради, але, якщо мене запитають, я запропоную певні рішення. У нас є догани різного рівня. Є такий формат як тимчасове відлучення від участі у прийнятті рішень, тобто на два-три місяці, на пів року блокується право голосу в цьому органі. Як на мене, це суттєве покарання для учасника керівного органу партії”, — сказав Корнієнко.

Він додав, що керівництво “Слуги народу” буде слідкувати за виконанням Тищенком своїх обіцянок.