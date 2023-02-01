31 січня у соцмережах розгорівся скандал: публіка натрапила на контент з Telegram-каналу одного блогера – Андрія Ярини. Він відомий тим, що заробив гроші на схемі з бінансом, відомою як "Крутити Бінанс". Контент каналу обурив суспільство та викликав бурхливу реакцію, в якій частина висловила бажання, щоб у справу втрутилися правоохоронці, частина забажала самосуду.

#Букви зібрали доступну інформацію.

Що викликало обурення?

На відео та фото є зокрема Андрій з групою друзів, віком близько 20 років, а також молоді дівчата. Хлопці організовували на квартирі вечірки, де зловживали міцний алкоголь до стану тяжкого отруєння – навіть втрати свідомості. Опісля Андрій з друзями знімали їх на камеру чи робили фото.

Припускають, що дівчат з метою зробити ще безпораднішими “накачували” наркотиками чи транквілізаторами, стрімлячи з вечірки та розміщуючи записи в Telegram й Instagram. Хлопці, користуючись безпорадним станом дівчат, оголювали їх, знімали на камеру їхні статеві органи, обурювалися волоссям в районі піхви і проникали у статеві органи дівчат без вираженої згоди з їхнього боку.







При тому, згідно зі скріншотами, на своїй сторінці Андрій залишав образливі коментарі стосовно цих дівчат, називаючи їх “одноразками”, з якими не виникає бажання статевих контактів ні в кого, окрім одного з друзів блогера – Паші:

Першою опублікувала про цей випадок журналістка, ведуча, режисерка та громадська діячка Ярослава Кравченко, якій підписниця скинула акаунт з відео.

“Маю повне ПІБ, реєстрацію машини – головного з них – Андрія Ярини. Хлопці заробили свої гроші на схемі з бінансом відомою як “Крутити Бінанс”, зараз займаються рефаундом. Це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні і просто не оплачують його, цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей“, – повідомила Кравченко.

Згодом вона додала, що вже отримала дані й інших фігурантів відео чоловічої статі. Проте, поки що їх не озвучує.

Зараз активісти шукають контакти дівчат, зафіксованих на фото та відео, адже доки вони не напишуть заяву – доти формально потерпілих від дій хлопців немає.

Що говорить фігурант скандалу?

Андрій Ярина у поясненні ситуації в сторіз акцентує на тому, що він не напував дівчат насильно, не підсипав їм наркотики та не тримав їх у квартирі, і як доказ опублікував відео, в якому одна з дівчат у стані алкогольного сп’яніння блює та говорить, що “не знає міри”.

Він наголосив, що на нього “накинулися” не розібравшись у ситуації та додав, що у час війни робить користь і збирав кошти на дрон.

#Букви звернулися до блогера за коментарем. Він повідомив, що відео з дівчатами знімав на прохання підписників і що з їхньою допомогою волонтерить. #Букви публікують пряму мову Андрія Ярини:

“Ми почали проводити трансляції приблизно два тижні тому, з прохання наших підписників яким остогидів російський контент. Спочатку ми почали знімати відео на ютуб, згодом на тік-ток. Після спробували трансляції на твічі, де почали збирати кошти на дрон для одного з наших підписників який наразі у лавах ЗСУ.

У неділю мені на телеграм написав якийсь хлопець з погрозами що мені кінець через три дні, це я доречі викладав у сторіс. Але це не перша погроза в мою адресу, тому я вирішив її проігнорувати. І сьогодні ви бачили, що сталось

В нас були невеликі конфлікти як і у всіх людей, але ми старались їх швидко вирішувати, та й ми ніколи нікого не тримали у себе в квартирі, хто хотів завжди міг піти, як це зробила одна дівчинка на нашій другій трансляції, коли їй не сподобалось що про неї пишуть в чаті.

Мені ніхто не висував ні претензій ні обвинувачень.

І ще від себе хотів додати, що є дівчата які не один раз приходили на трансляції і у них не було ніяких претензій до нас”.

Суспільна реакція

Суспільство розділилося на два табори: переважна більшість виступила на боці дівчат, серед них і публічні особи: блогерка Саша Бо, співачка Джамала, блогерка Саба Мусіна тощо.

Коментатори наголошують, що винні не лише ті, що особисто здійснювали акт зґвалтування, але й людина, яка вела стріми та розміщувала їх у соцмережах.

Коментатори також наголосили на суспільній шкоді від цькування жертв – так званого віктимблеймінгу:

Дехто закликав до суворіших покарань, аніж відповідальність перед законом:





Були люди, що зайняли протилежну позицію: заявили, що жінки самі винні у скоєному та наводили допомогу ЗСУ як амністію:

Реакція правоохоронних органів

Вранці 1 лютого Нацполіція оголосила про проведення обшуків в організаторів вечірок:

“Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання”.

Поліціянти уже встановили фігурантів, місця їхнього перебування та розпочали кримінальне провадження.

#Букви слідкуватимуть за подальшим розвитком цього скандалу.