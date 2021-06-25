Лідери країн-членів Європейського Союзу на офіційному рівні не підтримали пропозицію Франції та Німеччини щодо саміту з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це інформує агентство Reuters.

Як відомо, у Брюсселі 24-25 червня проходить саміт ЄС.

У четвер, 24 червня, лідери Франції і Німеччини Еммануель Макрон та Ангела Меркель запропонували провести в майбутньому саміт ЄС з Путіним.

Варто зазначити, що саміти Євросоюзу з Росією припинилися після того, як РФ у 2014 році незаконно захопила український Крим, а Захід у відповідь запровадив санкції.

Макрон висловив думку, що перший з 2014 року саміт ЄС з Путіним стане “шансом для діалогу”.

“Нам потрібен діалог для захисту наших інтересів… Це діалог, необхідний для стабільності на європейському континенті. Коли йдеться про Росію, ми не можемо залишатися в суто реактивній логіці. Я сподіваюся, що за реальної європейської єдності і координації ми зможемо вести цей… діалог”, – зазначив Макрон.

Ангела Меркель також висловила думку, що Євросоюз повинен прагнути напряму розмовляти з президентом Росії Путіним. Як приклад, вона згадала нещодавню зустріч президента США Джо Байдена з Путіним у Швейцарії, інформує Reuters.

“На мій погляд, ми, Європейський Союз, також повинні прагнути до прямих контактів з Росією і президентом РФ. Недостатньо, щоб лише президент США поговорив з президентом Росії. Я дуже вітаю це, але ЄС також повинен створювати форуми для діалогу”, – заявила Меркель.

“Ведмідь і мед”

Як зазначає Reuters, ідея Меркель і Макрона зустріла твердий опір серед лідерів Євросоюзу, зокрема з боку Польщі та країн Балтії.

Так, після переговорів пізно ввечері 24 червня на зустрічі в Брюсселі 27 лідерів ЄС не змогли домовитись щодо такого саміту з Путіним.

І це підтвердила канцлерка Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів, інформує французький міжнародний телеканал France 24.

“Це було дуже всебічне обговорення, і воно було нелегке. Сьогодні не було досягнуто домовленості про негайну зустріч лідерів”, – повідомила вона журналістам.

Президент Литви Гітанас Науседа порівняв ідею щодо саміту з Путіним зі “спробою залучити ведмедя, щоб уберегти горщик з медом”.

“Ми повинні бути дуже обережними, це не схоже на відносини Росії зі Сполученими Штатами… Ми повинні мати справи з Росією, але дуже обережно ставитися до істинних намірів режиму Путіна. Поки ми не бачимо радикальних змін у моделі поведінки Росії. Без позитивних змін у поведінці РФ, якщо ми почнемо взаємодіяти, це надішле дуже поганий сигнал нашим партнерам”, – наголосив Науседа, маючи на увазі Україну та Грузію, які зіткнулися з російською агресією.

Відреагувала на ідею щодо саміту з Путіним і прем’єр Литви Інгріда Шимоніте.

“Потрапити в пастку один-два рази – може бути нещасним випадком. Але постійно потрапляти в неї – просто безвідповідально! Пропозиція відновити саміти ЄС за участю Кремля в той час, коли режим Путіна стає все більш і більш тоталітарним, тільки доведе Кремлю, що насильство себе виправдовує”, — написала вона в Twitter.

Прем’єрміністр Латвії Каріньш Кріш’яніс наголосив у коментарі журналістам, що для відновлення зустрічей з РФ повинні бути вирішені проблеми незаконної окупації Криму і частини Донбасу.

“Якщо ми хочемо відкрити діалог з Росією на рівні лідерів, необхідні конкретні кроки з російського боку. Діалог припинився у 2014 році на тлі незаконної анексії Криму. На Донбасі тривають бойові дії. Це проблеми, які слід вирішити, і тоді ми можемо говорити з Росією… Росія анексувала Крим, Росія веде війну на Донбасі, а Європа знизує плечима і продовжує намагатись говорити про діалог. Кремль не розуміє такий вид політики”, – зазначив Кріш’яніс.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас зазначила, що пропозиція Берліна і Парижа стала для неї неприємною несподіванкою, інформує німецька міжнародна телерадіокомпанія DW. За її словами, попереднє обговорення РФ було “дуже хорошим”.

“Ми всі погодилися, що Росія – це велика загроза, вона більш агресивна. Я не розумію, що тепер відбулося, звідки ця пропозиція”, – заявила вона.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що повернення до діалогу на високому рівні з Росією можливе тільки тоді, якщо Москва припинить агресивну політику щодо своїх сусідів, інформує видання Politico.

“Початок будь-якого прямого діалогу на найвищому політичному рівні можливий лише в ситуації, коли відбувається фактична деескалація та фактичний відхід від агресивної політики. Для нас це однозначна ситуація. Коли ми бачимо гібридні атаки на наших сусідів, на нас, в контексті останньої кібератаки… важко розпочати діалог на найвищому рівні”, – заявив він.

А очільник уряду Нідерландів Марк Рютте зауважив, що не буде особисто брати участь у саміті з Путіним, інформує NOS.

“В жодному разі, не зі мною”, – заявив Рютте і нагадав про відповідальність Росії за збитий у 2014 році над Донбасом пасажирський лайнер MH17.

З тих лідерів країн Євросоюзу, які захотіли висловитися публічно, ідею саміту з Росією підтримав лише канцлер Австрії Себастіан Курц.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 червня зазначав, що висловив високому представнику ЄС Жозепу Боррелю глибоку стурбованість через ідею поновлення самітів Євросоюзу з Росією.

Таку заяву Кулеба зробив на спільному з главами МЗС Молдови і Грузії та високим представником брифінгу у Брюсселі,

“Також я скористався нагодою під час зустрічі з високим представником поділитися з ним дуже глибокою стурбованістю України з огляду на інформацію, яку ми отримали вчора. Інформація стосується ініціативи поставити на порядок денний перед лідерами ЄС, які зустрінуться сьогодні на засіданні Європейської ради, ідею, яка може призвести до відновлення самітів між Росією та Європейським Союзом”, – зазначив Кулеба.

“Це може лише підірвати політику невизнання ЄС та ефективність режиму санкцій, більш того, підштовхнути Росію до невиконання Мінських домовленостей”, – додав він.

Підсумкове комюніке

Зрештою пропозицію про саміти з Путіним не включили до підсумкового комюніке саміту від 24 червня.

Лідери ЄС у комюніке заявили про відкритість Євросоюзу “вибірковій взаємодії” з Росією у таких питаннях, як клімат, охорона здоров’я, Сирія чи Лівія.

При цьому саміт Євросоюзу “наголосив на необхідності твердої та скоординованої відповіді ЄС і його держав-членів на подальші ворожі, незаконні та підривні дії Росії”. У зв’язку з цим лідери ЄС дали завдання Єврокомісії та Жозепу Боррелю “надати варіанти для додаткових обмежувальних заходів, включно з економічними санкціями”.