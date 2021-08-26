44-річна радіоведуча Ліза Шоу, яка працювала на BBC Radio Newcastle, померла після того, як зробила щеплення проти коронавірусу вакциною AstraZeneca.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Причиною смерті вказали крововилив в мозок, який був викликаний згустком крові (тромбом). Це відбулося за три тижні після того, як Шоу зробила перше щеплення проти коронавірусу вакциною AstraZeneca.

Вона померла в лікарні Royal Victoria ще в травні.

Слідчі розповіли, що 44-річну Шоу госпіталізували після того, як лікарі, яким вона скаржилася на головний біль, виявили, що в неї був крововилив у мозок.

Вперше на головний біль Ліза поскаржилася через кілька днів після того, як зробила першу дозу щеплення проти коронавірусу. В результаті їй довелося поїхати до лікарні, аби попросити про невідкладну допомогу. Там в неї знайшли тромб. Звідти її перевели в лікарню Royal Victoria, де їй зробили кілька процедур, аби знизити внутрішньочерепний тиск.

За словами паталогоанатома Туомо Полвікоскі, до вакцинації Шоу була абсолютно здоровою. На його думку, клінічні дані свідчать про те, що смерть дійсно спровокувала вакцина.

Загалом, у Великій Британії, зареєстровано 72 смертельних випадки після того, як 24,8 мільйона британців отримали по першій дозі вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca.