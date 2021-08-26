Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Причиною смерті вказали крововилив в мозок, який був викликаний згустком крові (тромбом). Це відбулося за три тижні після того, як Шоу зробила перше щеплення проти коронавірусу вакциною AstraZeneca.
Вона померла в лікарні Royal Victoria ще в травні.
Слідчі розповіли, що 44-річну Шоу госпіталізували після того, як лікарі, яким вона скаржилася на головний біль, виявили, що в неї був крововилив у мозок.
Вперше на головний біль Ліза поскаржилася через кілька днів після того, як зробила першу дозу щеплення проти коронавірусу. В результаті їй довелося поїхати до лікарні, аби попросити про невідкладну допомогу. Там в неї знайшли тромб. Звідти її перевели в лікарню Royal Victoria, де їй зробили кілька процедур, аби знизити внутрішньочерепний тиск.
За словами паталогоанатома Туомо Полвікоскі, до вакцинації Шоу була абсолютно здоровою. На його думку, клінічні дані свідчать про те, що смерть дійсно спровокувала вакцина.
Загалом, у Великій Британії, зареєстровано 72 смертельних випадки після того, як 24,8 мільйона британців отримали по першій дозі вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca.
- У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca. Ситуація із забороною на експорт виникла через те, що компанія не виконала зобов’язань перед Євросоюзом щодо поставок вакцини проти коронавірусу.