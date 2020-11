Відео цього моменту канал CNN опублікував у своїх соціальних мережах.

Ведучий не зміг стримати бурю емоцій, які охопили його.

Він зазначив, що життя багатьох людей у країні, особливо представників меншин, тепер стане простішим.

Ведучий додав, що перемога Байдена є “захистом для багатьох людей, які реально страждали” за президентства Дональда Трампа.

“Мені шкода людей, які програли, для них це поганий день. Але для багатьох це хороший день”, – додав він.

Ведучий згадав про загибель афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських і провів паралель з іншими жителями США.

“Я не можу дихати” – це був не лише Джордж Флойд. Багато людей відчували, що не можуть дихати. Кожен день ви прокидаєтеся і отримуєте твіти, і ви йдете в магазин, і люди, які боялися продемонструвати свій расизм, стають щодо вас все більш неприємними. І ви турбуєтеся про своїх дітей, і ви турбуєтеся про свою сестру, і чи може вона просто піти в Walmart і повернутися в свій автомобіль, щоб ніхто нічого не сказав їй”, – наголосив Ван Джонс.

“It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters.”

Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk

— CNN (@CNN) November 7, 2020