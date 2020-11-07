Ведучий американського телеканалу CNN Ван Джонс розплакався в прямому ефірі і виголосив зворушливу промову після того, як стало відомо про перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.

Відео цього моменту канал CNN опублікував у своїх соціальних мережах.

Ведучий не зміг стримати бурю емоцій, які охопили його.

Він зазначив, що життя багатьох людей у країні, особливо представників меншин, тепер стане простішим.

“Сьогодні вранці легше бути батьком. Легше бути татом. Легше сказати своїм дітям, що характер має значення. Має значення. Сказати їм, що говорити правду – це важливо. Бути гарною людиною – це важливо. І стало легше для великої кількості людей. Якщо ти мусульманин у цій країні, тобі не доведеться переживати, що є президент, який тебе тут не хоче. Якщо ти іммігрант, тобі не потрібно переживати, що президент буде щасливішим, якщо у тебе відберуть дітей, або відправить мрійників назад без причин”, – зазначив Ван Джонс.

Ведучий додав, що перемога Байдена є “захистом для багатьох людей, які реально страждали” за президентства Дональда Трампа.

“Мені шкода людей, які програли, для них це поганий день. Але для багатьох це хороший день”, – додав він.

Ведучий згадав про загибель афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських і провів паралель з іншими жителями США.

“Я не можу дихати” – це був не лише Джордж Флойд. Багато людей відчували, що не можуть дихати. Кожен день ви прокидаєтеся і отримуєте твіти, і ви йдете в магазин, і люди, які боялися продемонструвати свій расизм, стають щодо вас все більш неприємними. І ви турбуєтеся про своїх дітей, і ви турбуєтеся про свою сестру, і чи може вона просто піти в Walmart і повернутися в свій автомобіль, щоб ніхто нічого не сказав їй”, – наголосив Ван Джонс.

“It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters.” Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk — CNN (@CNN) November 7, 2020

ДОВІДКА. Ентоні “Ван” Джонс – американський оглядач новин і юрист. Він є співзасновником кількох некомерційних організацій, триразовим автором бестселерів New York Times, ведучим CNN, а також лауреатом премії “Еммі”.