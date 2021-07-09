Президент Володимир Зеленський призначив свого нового прессекретаря. Ним став журналіст та телеведучий Сергій Никифоров.

Про це йдеться в указі президента.

“Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прес-секретарем президента України”, – йдеться в указі.

“Зважаючи на його досвід професійної роботи в журналістиці, очікуємо подальшої розбудови ефективної комунікації з представниками засобів масової інформації, формування прозорої системи висвітлення діяльності президента України”, – зазначили в Офісі президента.

За даними Детектор Медіа, після відставки Юлії Мендель на цю посаду претендували близько 70 людей.

На першому етапі майбутній спікер президента повинен був записати відеозвернення. Після чого список претендентів скоротили до 10 осіб.

Вони пройшли кілька співбесід у голови Офісу президента Андрія Єрмака і відповідального за медіанапрямок Михайла Подоляка.

Потім кілька фіналістів повинні були виконати завдання, зокрема, відповідати на критичні запитання журналістів.

Фінальну співбесіду з двома кандидатами проводив сам Зеленський.

Хто такий Никифоров

Фото: С.Никифоров/Instagram

Никифоров, за інформацією з його сторінок у соцмережах, у 2008 році закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Він має майже 15-річний досвід роботи у тележурналістиці, працював на різних каналах.

Профільне видання “Детектор Медіа”, повідомляє, що на початку своєї кар’єри він працював на К1, 24 каналі та на криворізькому телебаченні.

У 2007 році він перейшов на роботу на Перший національний і пропрацював там тележурналістом чотири роки, доки в 2011-му не перейшов на ‎міжнародний канал Euronews та не переїхав у французький Ліон.

Свою роботу на Euronews Никифоров закінчив у 2017 році.

До призначення в Офіс президента він працював телеведучим на телеканалі “Україна 24”, власником якого є олігарх Рінат Ахметов.

30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Водночас вона залишається в Офісі президента у статусі радниці з роботи з іноземним контентом і медіа.

Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.