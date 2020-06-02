Такер Карлсон, оглядач та ведучий лояльного до президента американського телеканалу Fox News, звинуватив Дональда Трампа в масових заворушеннях по всій країні.

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У понеділок, 1 червня, Такер Карлсон — популярний політичний оглядач, ведучий прайм-тайм шоу “Tucker Carlson Tonight” — заявив, що під час протестів президент Дональд Трамп думав тільки про себе та не вдавався до рішучих дій для боротьби з масовими заворушеннями.

Спершу в ефірі шоу Такер Карлсон розповів про протести, продемонстрував кадри, на яких учасники мітингу псують чужі автомобілі та громлять магазини.

“Нація палала на цих вихідних. Ніхто не відповідав за те, щоб врятувати Америку … Так руйнуються нації”, — прокоментував він.

Карлсон дорікнув ряду видних консервативних лідерів (в тому числі постпреда США в ООН Нікі Хейлі і віцепрезидента Майка Пенса) через те, що сталося.

“Як ви можете захистити мою сім’ю? Як ви збираєтеся захищати країну? Як сильно ви намагаєтеся?”, — запитав він.

Ведучий також нагадав, що під час протестів біля Білого дому нападу зазнав репортер телеканалу Леланд Віттерт, а потім перейшов до нападок на президента Дональда Трампа.

“У Twitter наступного ранку президент запевнив Америку, що з ним та його родиною все гаразд. Федеральні охоронці тримали їх у безпеці. Він не згадав про захист решти нації, велика частина якої була у вогні. Здавалося, він думав тільки про себе”, — сказав він.

Карлсон також зазначив, що для тих, хто підтримував Трампа на виборах і схвалював його політику, це було “тривожним моментом”.

Варто зазначити, що шоу Карлсона виходить на телеканалі Fox News, який останніми роками нерідко звинувачували у надмірній лояльності до Республіканської партії та безпосередньо до президента Дональда Трампа.

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