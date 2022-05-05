Про це повідомив у зверненні “Азову” заступник командира полку, капітан Святослав Паламар “Калина”.

Загарбники активно штурмують територію заводу вже третій день. Війська РФ не дотримуються режиму тиші, про який оголосили раніше.

“Орки прорвалися на територію заводу, тривають бойові дії. Жодного режиму тиші немає”, — сказав Святослав Паламар.

Через інтенсивні обстріли евакуація цивільних осіб зірвана. Росіяни атакують “Азовсталь” з артилерії, авіації та іншої техніки. “Калина” закликав світову спільноту евакуювати цивільних, а також подбати про поранених солдат, “які в страшних муках помирають від неналежного лікування”.

“Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю”, — наголосив заступник командира полку “Азов”.