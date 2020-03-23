Видання New York Times опублікувало галерею фотознімків про спорожнілі, під час карантину, міста та про здатність, яку людство не втратило - об'єднуватися заради загального блага.

Знімки опублікувало американське видання New York Times. #Буквы публікують фотографії та переклад матеріалу.

У післявоєнний період Нью-йоркський музей сучасного мистецтва представив знамениту фотовиставку “Сім’я людини”. Темою виставки були люди, маси людей і важливість їх взаємодії. Сьогодні американське видання присвятило серію фотографій епідемії коронавірус, зокрема — спорожнілих вулиць по всьому світу. Серія фотознімків “Велична порожнеча” показує “туристичні Мекки” в незвичному світлі — безлюдними.

Видання пише, що епідемія коронавіруса — це глобальна біда, з якою зіткнулося людство. Видатні місця і знамениті міста спорожніли й перетворилися в “примари” в цей, непростий для людства, період. Колись жваві площі, пляжі, храми, залізничні станції та ресторани сьогодні огорнуті порожнечею, яка поширюється по світу так само як і сам вірус.

Тисячі років після античного періоду знамениті громадські площі по всьому світу залишаються магнітами для наших душ, притягують нас, як для задоволення, так для і розради, вимірюють нашу колективну температуру, разом з нами святкують і протестують. Площа Тяньаньмень, площа Тахрір, площа Таксим і інші пережили не одне повстання.

Міста по всьому світу сьогодні опинилися оточені вірусом. Однак за всю свою історію там не раз переглядалася й інфраструктура, й змінювалося міське зонування, щоб забезпечити більше світла і повітря, й створювалися громадські місця, й зводилися будинки та інші об’єкти. В цьому і були представлені нові рубежі громадянського прагнення.

Нинішня порожнеча вулиць, викликана необхідністю охорони громадського здоров’я, може послужити поштовхом, як і для прогресу, так і антиутопії. Але це багатообіцяльно говорить про те, що, прислухаючись до експертів і залишаючись вдома, ми ще не втратили здатність об’єднуватися для спільного блага. Зрештою, Covid-19 не вибирає за партійною приналежністю.

Ці зображення збуджують уяву, як кадри з фільмів про чуму та апокаліпсис, але в деякому відношенні вони й викликають надію. Вони також нагадують нам, що краса вимагає людської взаємодії. Будівля, ярмаркові площі, залізничні станції та храми не можуть виглядати похмуро і порожньо самі по собі. Багато з них є витворами мистецтва. Їх сьогоднішня порожнеча кричить про існування, відділене від людського буття і безрозбірного шуму повсякденності. Вони являють собою досвід, неначе останки втраченої цивілізації, на які дивом натрапили дослідники. Вони оспівують романтику руїн. І ця краса тягне за собою щось ще. Це те, що даруємо ми — момент, коли ми повернемося.

Лондон.Так виглядає година пік у великому мегаполісі.

Мюнхен. Метро без пасажирів.

Москва. Місця для глядачів спорожніли і залишалися такими і на репетиції, і для онлайн-вистави.

Пекін. Самотня закусочна, відома своїм нічним життям.

Каракас. Другий день загальнонаціонального карантину Венесуели.

Лос-Анджелес. Незмінний океан, ледь впізнаваний пляж в Санта-Моніці.

Барселона. Голуби на Лас Рамблас.

Нью-Джерсі. Американська закусочна в Вест Орандж була відкрита – але тільки на винос.

Срінагар, Індія. У туристичний сезон – без туристів, човни – без пасажирів.

Бангкок. Вулиці страху міста, популярні серед китайських гостей з Ухані.

Берлін. Тримайте дистанцію – закликає уряд Німеччини.

Нью-Делі. День ярмарки на Червоному форті.

Рим. Вид з Іспанських сходів.

Вашингтон. Навіть сезон цвітіння вишні не заманив відвідувачів в Меморіал Лінкольна.

Токіо. Коли світ перестає подорожувати.

Сеул. Спалах пандемії в Південній Кореї протягом декількох тижнів був найстрашнішим за межами Китаю.

Сієтл. Купити хот-дог так же мало шансів, як і потрапити в Спейс Нідл.

Мілан. Навільї, де міланці часто збираються в кінці дня.

Сан-Франциско. Жителям Каліфорнії було наказано залишатися вдома.

Пакістан. Ніяких товаришів.