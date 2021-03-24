Великий контейнеровоз "Ever Given" під прапором Панами сів на мілину і заблокував рух у Суецькому каналі в Єгипті.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Інцидент стався у вівторок на північ від порту Суец.

Судно довжиною 400 м і шириною 59 м прямувало під прапором Панами в нідерландський порт Роттердам з Китаю.

Контейнеровоз сів на мілину у судноплавному каналі близько 7:40 ранку у вівторок (за місцевим часом).

Його ніс і корма застрягли по обидва боки водного шляху, тим самим перекривши шлях десяткам інших суден на одному з найважливіших світових судноплавних маршрутів.

Кілька буксирів оточили судно у спробі перемістити його. Проте існують побоювання, що цей процес може зайняти кілька днів.

Відомо, що контейнеровоз “Ever Given” був побудований у 2018 році та експлуатується тайванською транспортною компанією “Evergreen Marine”.

Оператор судна “Evergreen Marine” назвав причиною інциденту “сильний вітер”.

Доктор Сал Меркольяно, морський історик із американського штату Північна Кароліна, повідомив ВВС, що подібні випадки трапляються рідко, але можуть мати “величезні наслідки для світової торгівлі”.

“Це найбільше судно, яке будь-коли сідало на мілину в Суецькому каналі. Якщо вони не зможуть звільнити його… під час припливу, їм доведеться розпочати вивезення вантажу “, – заявив він.

Суецький канал – судноплавний канал в Єгипті, який з’єднує Середземне й Червоне моря та дозволяє сполучення між Європою й Азією максимально коротким шляхом, замість обходу Африки або перевезення вантажів сушею. Канал було відкрито 17 листопада 1869 року. Він проходить між Порт-Саїдом на півночі й Суецом на півдні. Довжина каналу становить близько 193 км.

У 2015 році влада Єгипту ініціювала серйозне розширення каналу, поглибивши основну водну артерію та створивши дублюючу ділянку для суден довжиною в 35 км.