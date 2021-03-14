Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великій Британії необхідно підвищити свій потенціал для проведення кібератак на іноземних ворогів.

Про це йдеться в його виступі, яке опублікувала канцелярія прем’єр-міністра.

“Кіберсила революціонізує наше життя і ведення воєн точно так же, як авіація 100 років тому”, – сказав Джонсон.

У вівторок він повинен представити парламенту довгостроковий огляд стратегії національної безпеки, який, як припускають ЗМІ, може привести до скорочення особового складу збройних сил.

“В огляді буде наголошено на важливості кібертехнологій для нашого способу життя – будь то перемога над нашими ворогами на полі бою, підвищення безпеки Інтернету або розробка передових технологій для покращення життя людей”, – наголошується в заяві.

У 2019 Великобританія витратила на оборону 59 мільярдів доларів, або 2,1% національного доходу. Це більше, ніж будь-яка інша велика європейська країна, але набагато менш як 3,5% доходу, що витрачається Сполученими Штатами.

В останні роки Великобританія вклала значні кошти в дорогі авіаносці та підтримує ядерну зброю, але її сухопутні сили скоротилися після закінчення холодної війни.

Деякі британські ЗМІ повідомили, що огляд вимагатиме скорочення чисельності військовослужбовців ще на 12 500 осіб до приблизно 70 000 осіб.

У суботу міністерство оборони заявило, що розмови про скорочення на даному етапі спекулятивні.

Джонсон сказав, що Національні кіберсили – включаючи розвідників, представників міністерства оборони та закордонних вчених – будуть мати постійну базу в північній Англії, оскільки уряд намагається стимулювати регіональний розвиток за межами Лондона.

Національні кібернетичні сили країни (NCF) націлені на загрози, включаючи іноземні системи ППО і мобільні телефони людей, яких уряд вважає серйозними злочинцями або терористами.

Відомство було створено минулого року разом зі спеціальним армійським полком, що спеціалізуються на кібервійни. У 2016 році був створений Національний центр кібербезпеки, щоб консультувати уряд і громадськість про те, як знизити ризик кібератак.