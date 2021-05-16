Велика Британія заявила, що планує потроїти темпи посадки дерев протягом наступних трьох років, щоб допомогти досягти своєї мети – чистого нульового викиду вуглецю до 2050 року в рамках боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Великобританія хоче просувати свої екологічні плани і спонукати інші країни діяти так само напередодні проведення в листопаді конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату в Глазго (COP26).

Міністр навколишнього середовища Великобританії Джордж Юстіс повинен оголосити у вівторок, що темпи створення лісових масивів потроїться до травня 2024 року, при цьому щорічно висаджується близько 7000 гектарів лісових масивів.

“Ми подбаємо про те, щоб правильні дерева були посаджені в потрібних місцях і щоб в лісовому секторі було більше зелені”, – йдеться в заяві уряду, опублікованому в неділю.

У заяві не наведено жодних інших деталей плану і не повідомляється, скільки дерев буде посаджено і де, а також не сказано, скільки буде коштувати план посадки і як він буде фінансуватися.

Напередодні COP26 уряд Великої Британії заявив, що він зосереджений на чотирьох цілях: забезпечення нульового глобального чистого прибутку, захист спільнот і природного місця існування від впливу зміни клімату, мобілізація фінансових коштів і спільна робота країн у цьому напрямку.