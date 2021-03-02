Про це пише британське видання The Guardian.
Повідомляється, що за 28 днів померло 104 людини, тест на COVID-19 у яких був позитивний. Станом на понеділок, загальне число загиблих в країні склала 122 953 особи.
Відзначається, що попередній найнижчий показник – 102 випадки смерті – був зареєстрований 26 жовтня.
Також було підтверджено ще 5455 випадків захворювання, що є найнижчим показником з 2 жовтня.
Всього з початку пандемії в Великобританії зареєстровано 4 182 009 випадків захворювання.
Раніше повідомлялося, що у Великій Британії після початку масової вакцинації рівень захворюваності COVID-19 впав на 70%.
- Раніше британський уряд оголосив про намір забезпечити першою дозою вакцини проти COVID-19 кожного дорослого до 31 липня. Це на місяць швидше, ніж було заплановано раніше.