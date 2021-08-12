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Велика Британія скеровує війська до Афганістану

Велика Британія скерує сотні військовослужбовців до Афганістану задля допомоги британським громадянам і місцевим перекладачам у відбутті з країни.

Четвер, 12 серпня 2021, 23:10

Про це заявив у четвер міністр оборони Бен Воллес, повідомляє агентство Reuters.

Велика Британія скерує сотні військовослужбовців до Афганістану, щоб допомогти британським громадянам і місцевим перекладачам залишити країну. Посольство Великої Британії в Кабулі буде переведене до безпечнішого місця і залишиться укомплектованим лише основним персоналом.

Розгортання сил захисту і матеріально-технічної підтримки спричинено погіршенням безпекової ситуації: бойовики “Талібану” продовжують захоплювати міста по всьому Афганістану після виведення військ США та їхніх союзників.

“Я санкціонував розгортання додаткового військового персоналу для підтримки дипломатичної присутності в Кабулі. … Це давно запланований процес, і в нинішній ситуації на місцях в Афганістані було важливо прийняти рішення про перехід до цього етапу”, — йдеться в заяві Воллеса.

Очікується, що перші військові прибудуть до кінця тижня, їхня чисельність може сягнути 600 осіб. До складу увійдуть медики та фахівці з планування.

Комерційними рейсами мають евакуювати кілька тисяч осіб (перекладачі, ті, хто мають право на переїзд до Великої Британії, решта осіб, що мають британські паспорти).

Нагадаємо, Велика Британія вивела свої війська в рамках скоординованих дій НАТО і США. Британські війська були вперше розгорнуті в Афганістані у 2001 році, де було вбито 457 британських солдатів.

Раніше сьогодні Державний департамент США ухвалив рішення значно скоротити кількість представників дипломатичної місії, які працюють в Кабулі (Афганістан) у зв’язку із погіршенням безпековою ситуацією в країні.

Адміністрація президента США Джо Байдена очікує на можливе падіння афганського уряду і захоплення столиці країни — Кабула — за 30 днів. Пентагон готується до евакуації посольства і громадян, залучено тисячі військових.

Теги: Афганістан, Велика Британія, евакуація, Талібан

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