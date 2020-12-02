Велика Британія стала першою країною в світі, яка схвалила для широкого використання вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Британський регулюючий орган – Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) визнало вакцину безпечною. Зазначена вакцина забезпечує до 95% захисту проти COVID-19.

“Уряд сьогодні прийняв рекомендації Агентства з регулювання лікарських препаратів і товарів медичного призначення (MHRA) схвалити для використання вакцину проти коронавірусу Pfizer та BioNTech. Це сталося після місяців ретельних клінічних випробувань і ретельного аналізу даних експертами MHRA, які дійшли висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності”, – йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я, опублікованому на сайті британського уряду.

Вакцинація населення з груп ризику може стартувати в Британії вже в найближчі дні. У міністерстві наголосили, що “вакцина стане доступною по Великій Британії з наступного тижня”.

“Об’єднаний комітет із вакцинації та імунізації (JCVI) незабаром опублікує фінальні рекомендації щодо пріоритетних груп для отримання вакцини, включно з жителями будинків для літніх людей, медичними працівниками, літніми і клінічно вразливими (людьми, – ред.)”, – наголошується в заяві МОЗ.

Країна вже замовила 40 мільйонів доз вакцини: цього достатньо, щоб вакцинувати 20 мільйонів осіб. Близько 10 мільйонів доз доставлять до Британії найближчим часом (перші 800 тисяч доз – у найближчі дні).

Як зазначає ВВС, це найшвидший випадок розробки вакцини: те, що може займати роки, вчені зробили за 10 місяців.

У Національній службі охорони здоров’я Великої Британії (NHS) заявили, що готові розпочати вакцинацію вже на початку наступного тижня. Це буде “наймасштабнішою кампанією вакцинації в історії країни”.

Близько 50 лікарень у Британії знаходяться в режимі очікування. Крім того, зараз створюються центри вакцинації в таких місцях, як конференц-центри.

Хоча вакцинація незабаром стартує, жителів Британії закликають і далі дотримуватися карантинних правил: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, мити руки. А також ізолюватися в разі захворювання.

Що це за вакцина?

Розробка Pfizer – це новий тип вакцини (матрична РНК-вакцина). Вона використовує крихітний фрагмент генетичного коду коронавірусу, щоб навчити організм боротися з COVID-19 і створити імунітет.

Вакцину мРНК ніколи раніше не використовували на людях, хоча люди отримували вакцину під час клінічних випробувань.

Ця вакцина повинна зберігатися при температурі -70 градусів і транспортуватися в спеціальних ящиках з сухим льодом. Після доставки її можна зберігати до п’яти днів у холодильнику.

Хто і коли отримає вакцину в Британії?

Експерти склали попередній список, хто і коли буде вакцинований. Йдеться про людей із груп ризику: жителів і персонал будинків для літніх людей, людей старше 80 років, медичних і соціальних працівників.

Вони отримають перші запаси вакцини – деякі вже з наступного тижня.

Масова імунізація всіх людей старше 50 років, а також молодих людей, які мають захворювання, може відбутися в 2021 році, коли буде більше запасів вакцини.

Вакцину від Pfizer будуть вводити двома ін’єкціями з інтервалом в 21 день.