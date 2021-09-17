Уряд Великої Британії ухвалив рішення спростити в'їзд вакцинованих проти коронавірусу іноземців до країни. Нова норма стосується громадян, що прибувають з усіх країн окрім тих, що належать до "червоного списку".

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс заявив про ухвалення щодо спрощення нової системи. Відтепер іноземцям, вакцинованим проти коронавірусу, можна здавати лише ПЛР-тест, аби потрапити до країни. До цього існувало інше правило. З 15 лютого іноземці, які приїжджали до Великої Британії, двічі тестувалися на коронавірус (на другий та на восьмий день).

З 4 жовтня правила змінять. Вакциновані громадяни зможуть приїжджати до Великої Британії здавши лише ПЛР-тест, якщо їх країна не міститься в червоному списку. Окрім цього, їм не потрібно буде проходити тестування до того, як вилетіти до Великобританії.

Не вакциновані проти коронавірусу охочі в’їхати до Великої Британії, мають здавати по два ПЛР-тести за старою процедурою.

Нова система діятиме щонайменше до 1 січня 2022 року.

З 22 вересня з червоного списку Лондон планує видалити такі країни, як Туреччина, Пакистан, Мальдіви, Єгипет, Шри-Ланка, Оман, Бангладеш, Кенія.

Важливо, що це рішення стосуватиметься лише іноземців, які перетинатимуть державний кордон з Англією та Шотландією. Уряд Уельсу поки що таке рішення не ухвалив.