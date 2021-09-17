Про це повідомляє британський телеканал Sky News.
Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс заявив про ухвалення щодо спрощення нової системи. Відтепер іноземцям, вакцинованим проти коронавірусу, можна здавати лише ПЛР-тест, аби потрапити до країни. До цього існувало інше правило. З 15 лютого іноземці, які приїжджали до Великої Британії, двічі тестувалися на коронавірус (на другий та на восьмий день).
З 4 жовтня правила змінять. Вакциновані громадяни зможуть приїжджати до Великої Британії здавши лише ПЛР-тест, якщо їх країна не міститься в червоному списку. Окрім цього, їм не потрібно буде проходити тестування до того, як вилетіти до Великобританії.
Не вакциновані проти коронавірусу охочі в’їхати до Великої Британії, мають здавати по два ПЛР-тести за старою процедурою.
Нова система діятиме щонайменше до 1 січня 2022 року.
З 22 вересня з червоного списку Лондон планує видалити такі країни, як Туреччина, Пакистан, Мальдіви, Єгипет, Шри-Ланка, Оман, Бангладеш, Кенія.
Важливо, що це рішення стосуватиметься лише іноземців, які перетинатимуть державний кордон з Англією та Шотландією. Уряд Уельсу поки що таке рішення не ухвалив.
- З 19 вересня Ізраїль відкриває кордони для вакцинованих туристів. Щоб потрапити в країну необхідно показати підтвердження повного курсу вакцинації препаратом, який визнало ізраїльське міністерство охорони здоров’я.
- Уряд Італії змінив правила в’їзду з країн категорії D, до яких належить й Україна. Відтак, вакцинованим мандрівникам дозволили в’їзд без карантину.