Про це повідомляє Reuters.
Більшість евакуйованих останнім рейсом – афганські громадяни, які допомагали британським військовим під час війни в Афганістані.
При цьому, на вихідних до Кабулу можуть здійснити кілька рейсів цивільні британські літаки. Вони потрібні, аби доставити в Британію дипломатів та афганських цивільних осіб.
Посол Великої Британії в Афганістані Лорі Брістоу, бувши в аеропорту, сказав, що “настав момент закінчити цей етап операції”.
“Але ми не забули людей, яким все ще потрібно поїхати… Ми покликані зробити все можливе, аби допомогти їм. Ми не забули про хоробрих, чесних громадян Афганістану. Вони заслуговують жити в мирі та безпеці”, – сказав з цього приводу дипломат.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сповістив, що наразі триває підготовка до ще одного евакуаційного рейсу з аеропорту Кабула (Афганістан).
- 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- 17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
- 18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.
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