Верховна Рада України підтримала сьогодні законопроєкт, який, серед іншого, передбачає заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації в період карантину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3552 проголосували в першому читанні 285 нардепів, а в другому і в цілому – 279.

Так, 30 березня цього року був ухвалений закон, яким тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину через поширення коронавірусу COVID -19, припиняється приватизація (продаж) об’єктів великої приватизації.

Однак процес приватизації передбачає здійснення низки підготовчих, організаційних заходів, що передують проведенню безпосереднього продажу об’єктів на аукціонах.

“Підготовка до приватизації об’єктів великої приватизації вимагає значного часу. Отже правова невизначеність у питаннях можливості здійснення Фондом держмайна України під час карантину підготовчих, організаційних заходів, які передують проведенню безпосереднього продажу об’єктів великої приватизації на аукціонах, може призвести не лише до недоотримання держбюджетом у 2020 році коштів від приватизації, а й оскарження та скасування результатів такої приватизації”, – зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

Ухвалений документ вирішує цю проблему.

Згідно із законопроєктом № 3552, тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину (і обмежувальних заходів щодо запобігання розповсюдженню COVID-19) не проводяться аукціони з продажу об’єктів великої приватизації (але при цьому не зупинено весь процес приватизації).

Крім того, законопроєктом вводиться парламентський контроль за приватизацією держмайна. Його здійснюватиме комітет Парламенту, до предмета відання якого належать питання приватизації державного та комунального майна.

Комітет отримає право вносити на розгляд Ради пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства з приватизації. Він також заслуховуватиме звіт про роботу Фонду держмайна про хід приватизації, посадових осіб Кабміну, міністерств і відомств з питань приватизації.