Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо розблокування проведення аукціонів великої приватизації, які були заборонені з вересня 2020 року на період карантину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4543 проголосували 284 нардепа.

Рада ввела заборону на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації в період карантину 2 вересня минулого року. Такий захід вводився тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину через епідемію коронавірусу COVID-19.

Підтриманим сьогодні законопроєктом норма про блокування аукціонів виключається із закону “Про приватизацію державного та комунального майна”.

Під час засідання зазначалося, що відновлення аукціонів дасть можливість наповнити дохідну частину держбюджету на 2021 рік (передбачено надходження коштів від приватизації держмайна на рівні 12 млрд грн).

Після ухвалення законопроєкту в другому читанні можливе оголошення аукціонів щодо трьох об’єктів: Перший київський машинобудівний завод (“Більшовик”), ОГХК (Об’єднана гірничо-хімічна компанія) і “Президент-готель”.

Під час обговорення ряд нардепів наголошували, що досі не сформовано новий перелік підприємств, які не підлягають приватизації (після того, як Парламент на початку жовтня 2019 року скасував перелік заборонених до приватизації держпідприємств).

У зв’язку з цим лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила, що її політсила може “ініціювати референдум” з цього питання, “щоб повернути мораторій на продаж державної власності”.