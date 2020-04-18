#Букви розповідають, що означає цей день, а також що сьогодні можна і не можна робити.

Історія свята

У перший день після розп’яття і поховання Христа, з самого ранку, до прокуратору Пилата прийшли первосвященики в супроводі фарисеїв. Вони попросили поставити біля труни Ісуса варту, щоб учні не викрали тіло і не сказали, що він воскрес. Понтій дозволив виставити охоронців, а на камінь, який закривав скелю, накласти друк.

За повір’ями після розп’яття учні поклали тіло Спасителя в нову печеру в скелі, де до того нікого не ховали. Варта підтвердила, що ніхто не міг ступити всередину або вийти назовні. Саме це згодом послужило доказом справжнього дива – воскресіння Сина Божого.

Також вважається, що на другий день перебування у гробі Ісус спустився в пекло, і поламав його врата. Він приніс в темряву пекла світло євангельської проповіді і сповістив про перемогу добра над злом. Спаситель спустошив пекло, забрав з собою Адама, Єву, всіх праведників і привів їх в райську обитель. Зішестям в пекло Ісус завершив Свої спокутні муки за людство.

Що можна робити в цей день:

молитися;

Пекти паски і готувати святкові частування;

Фарбувати яйця;

Роздавати милостиню всім нужденним;

Прикрашати будинок;

Також слід помиритися з тим, з ким ви в сварці.

Що не можна робити в Велику суботу:

Відносно обмежень Велика субота є одним із найсуворіших днів Великого посту. Заборони в цей день поширюються і на їжу, і на дії людини.

Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу;

Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п’ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі та воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил);

Не можна сміятися, танцювати і співати;

Необхідно утриматися від інтимної близькості з чоловіком;

Не можна займатися риболовлею або полювати;

Також заборонено прибирати вдома, гладити і прати речі;

Не можна митися;

Забороняються роботи по саду;

Є також заборона на заняття рукоділлям;

Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт;

Народні прикмети:

Ясний і теплий день обіцяє тепле і сонячне літо. Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим;

Якщо не спати в ніч з суботи на неділю, то можна притягнути до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме в цю ніч щастя ходить серед людей, і його важливо не проспати;

Якщо освячене яйце кинути в цей день в воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою і продовжить молодість;

Вважається, що в цей день не можна нічого віддавати з дому. Віддаючи річ, ти віддаси благополуччя і здоров’я членів сім’ї;

Не можна у Велику суботу гуляти весілля, це призводить до того, що шлюб дуже швидко розпадається;

Також вважається, що у Велику суботу не можна нікому відмовляти в проханнях.