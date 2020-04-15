Сьогодні, 15 квітня, християни відзначають Велику середу, згадуючи про життя Ісуса Христа напередодні світлого свята Пасхи. У той же час, у всьому світі святкують Міжнародних день культури.

#Букви зібрали актуальну інформацію про свята, іменинників і прикмети цього дня.

Велика середа

В цей день, згідно з біблійною історією, Ісуса Христа зрадили на смерть і страждання. Згідно з текстом Святого Письма, ніч з вівторка на середу Христос провів у Віфанії, де гостював у своїх друзів і воскресив Лазаря, який три дні лежав у гробі. В цей час священики вже вирішили взяти Ісуса, звинувативши його в богохульстві та порушенні закону Мойсея, але шукали людину, яка б їм в цьому посприяла.

У цей вечір до ніг Ісуса впала якась жінка, що була раніше блудницею. Вона облила ноги Ісуса дорогим маслом, а потім витерла своїм волоссям. Христос подякував їй за такий безкорисливий вчинок.

В цей же час Біблія вказала на особливість характеру одного з учнів – Юди. Коли він побачив вчинок жінки, то зазначив, що олія коштувала стільки грошей, що краще було б роздати їх бідним. Але в той же час поклав в серці своєму зрадити Христа за конкретну, невелику, суму грошей. У зв’язку з цим, в церковній службі Великої Середи прославляється жінка-«грішниця» і засуджується і проклинається грошолюбство і зрада Юди.

За традицією, ввечері в середу в багатьох храмах здійснюється загальна сповідь, оскільки в ніч з середи на четвер Спаситель зробив з учнями останню вечерю, на якому встановив таїнство Євхаристії.

Але в умовах загальнонаціонального карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу, українцям не рекомендують відвідувати церковні богослужіння.

У Велику середу займаються прибиранням в будинку (вибивають килими, миють підлогу, виносять з дому мотлох), квітами прикрашають житло до Великодня. Крім того, закінчують роботи в саду і на городі.

Готують продукти для пасок і крашанок, які будуть фарбувати на Великдень 2020. За прикметою, куплені в цей день яйця довше залишаться свіжими.

Міжнародний день культури

Міжнародний день культури (World Day of Culture) відзначається в багатьох країнах світу щорічно 15 квітня.

Він був заснований на честь прийняття 15 квітня 1935 року міжнародного договору “Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам’яток”, який став відомий в міжнародно-правовій практиці як Пакт Реріха.

У 2008 році з ініціативи громадських організацій Росії, Італії, Іспанії, Аргентини, Мексики, Куби, Латвії, Литви було створено Міжнародний рух за утвердження 15 квітня Всесвітнім днем ​​культури під Прапором Миру.

Також в цей день піднімають Прапор Миру, вітають всіх працівників культури з їх професійним святом.

Прапор Миру наразі можна побачити повсюд в будівлях ООН в Нью-Йорку і в Відні, в установах культури різних країн, на найвищих вершинах світу і навіть на Північному і Південному полюсах.

Також, 15 квітня в Казахстані святкують День закоханих, в США – День банана, День “Це відстій”, День пам’яті “Титаніка”, День гумової гумки, День пральні, День глазурованого окосту, День податків, в Грузії – День Любові, в Україні – День працівників кримінального розшуку, в Іспанії – День дітей.

15 квітня – пам’ятні дати в історії

У 1784 році в 14 годин італійський винахідник містер Россо і 10-річний хлопчик-барабанщик злетіли на повітряній кулі з площі в Дубліні (Ірландія), здійснили двогодинний політ і приземлилися в Ретоуті. Під час польоту хлопчик близько години вибивав на барабані дріб, щоб вказати місцезнаходження аеростата. Це був перший в Великобританії пілотований політ на повітряній кулі.

У 1856 році було презентовано перший в Канаді паровоз “Торонто”.

У 1874 році в Парижі, в майстерні фотографа Надара було організовано першу виставку творів художників-імпресіоністів: невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Піссарро, Сезанн, Дега відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.

У 1877 році італійський винахідник Енріко Форланіні підняв в повітря прото-вертоліт.

У 1891 році американський винахідник Томас Едісон провів суспільну демонстрацію свого кінетоскопу, машини рухомого зображення.

У 1896 році в Афінах завершилися Олімпійські ігри, вперше відроджені з часів Античності.

У 1924 році в США вийшов перший в світі атлас автомобільних доріг.

У 1951 році в Лондоні Ерік Морлі вперше провів конкурс краси формату “Міс світу”.

У 1955 році в місті Дез-Пленз, штат Іллінойс, Рей Крок відкрив свій перший ресторан “Макдоналдс”.

У 1998 році на одному із заводів Intel було виготовлено останній кристал для процесора класу Pentium. Офіційно було оголошено новий процесор для “масових” користувачів – Celeron.

У 2019 сталася руйнівна пожежа в соборі Паризької Богоматері, яка призвела до обвалення даху і шпиля.

Іменинники 15 квітня

Православна церква в цей день вшановує пам’ять преподобного Тита Чудотворця. Прийнято в цей день потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Але якщо ними хвалитися, вони не зарахують. Прикмети і повір’я цього дня тісно пов’язані з торгівлею, тому бізнесменам слід звернути увагу на свою роботу.

Також в цей день іменини у Полікарпа, Юхима і Георгія.

15 квітня народилися такі знамениті люди:

1452 – італійський художник, скульптор, архітектор, вчений, інженер Леонардо да Вінчі.

1886 – російський поет, один з провідних представників акмеїзму Микола Гумільов.

1921 – український льотчик-космонавт, двічі Герой Радянського Союзу Георгій Береговий.

1933 – письменник-фантаст, сценарист, перекладач Борис Стругацький.

1949 – естрадна співачка Алла Пугачова.

1959 – англійська актриса, сценарист Емма Томпсон (“Реальна любов”, “Гаррі Поттер”, “Розум і почуття”, “Моя жахлива няня”).

1979 – британський актор Люк Еванс (“Дракула”, “Хоббіт”, “Форсаж 6”, “Ворон”).

1987 – український професійний боксер в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

1990 – британська актриса Емма Уотсон (найбільше відома роллю Герміони в фільмах про Гаррі Поттера).

Прикмети 15 квітня