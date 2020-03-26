Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.
Зазначається, що більш високі температури моря, особливо в лютому, призвели до величезних втрат коралів в найбільшій в світі рифовій системі.
Вчені говорять, що вони виявили широко поширене відбілювання, в тому числі великі ділянки з серйозними ушкодженнями.
При цьому, дві третини рифа вже були пошкоджені в 2016 та 2017 років роках.
Рифова система, яка охоплює понад 2300 км, є об’єктом Всесвітньої спадщини. У минулому році Австралія була змушена знизити свій п’ятирічний прогноз по рифах з поганого до дуже поганого через вплив антропогенної зміни клімату.
У четвер адміністрація морського парку Великого Бар’єрного рифа заявила, що останні аерофотозйомки показали, що ступінь знебарвлення на рифі масштабніший, ніж було раніше.
Extreme #coral bleaching today, Central #GreatBarrierReef.
Tomorrow, we’ll assess reefs south of Townsville. pic.twitter.com/QLesCjAt3B
— Terry Hughes (@ProfTerryHughes) March 23, 2020
- Раніше повідомлялося, що провідні екологи світу ставлять під загрозу зникнення таких популярних місць для подорожей, як Великий Бар’єрний риф, острова Кірібаті в Тихому океані та архіпелаг Галапагос.