Корали в Великому бар'єрному рифі в Австралії за останні п'ять років втретє піддалися масштабному знебарвленню.

Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.

Зазначається, що більш високі температури моря, особливо в лютому, призвели до величезних втрат коралів в найбільшій в світі рифовій системі.

Вчені говорять, що вони виявили широко поширене відбілювання, в тому числі великі ділянки з серйозними ушкодженнями.

При цьому, дві третини рифа вже були пошкоджені в 2016 та 2017 років роках.

Рифова система, яка охоплює понад 2300 км, є об’єктом Всесвітньої спадщини. У минулому році Австралія була змушена знизити свій п’ятирічний прогноз по рифах з поганого до дуже поганого через вплив антропогенної зміни клімату.

У четвер адміністрація морського парку Великого Бар’єрного рифа заявила, що останні аерофотозйомки показали, що ступінь знебарвлення на рифі масштабніший, ніж було раніше.