На думку ЮНЕСКО, Великий Бар'єрний риф слід внести до списку об'єктів всесвітньої спадщини, яким "загрожує небезпека" через зміну клімату.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Культурний орган ООН закликає Австралію вжити “прискорених заходів” з боротьби із глобальним потеплінням. Але уряд Австралії заявив, що буде “рішуче виступити проти” рекомендації внести риф до переліку об’єктів, що “перебувають під загрозою”.

Варто зазначити, що суперечка між ЮНЕСКО та урядом Австралії з приводу статусу рифа, який отримав рейтинг всесвітньої спадщини в 1981 році, досить довго триває. ЮНЕСКО обговорювала питання про те, чи повинен риф бути у списку об’єктів, що “перебувають під загрозою” в 2017 році.

Вчені вважають, що підвищення температури моря в результаті глобального потепління, викликаного спалюванням викопного палива, є основною причиною серйозного пошкодження рифа.

У звіті ЮНЕСКО говориться, що, незважаючи на зусилля уряду Австралії, ключові цілі щодо поліпшення якості води на рифі були досягнуто.

Внесення рифа до категорії об’єктів, “які перебувають під загрозою” може допомогти в усуненні загроз природній екосистемі. Але ця рекомендація ЮНЕСКО може вплинути на туризм, пов’язаний з рифом, який створює тисячі робочих місць в Австралії.

Китай наразі головує в ЮНЕСКО, і є деякі припущення, що давня напруженість між Пекіном і Канберрою могла вплинути на це рішення.