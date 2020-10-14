Великий Бар'єрний риф з 1995 року втратив більше половини своїх коралів через потепління світового океану, викликане зміною клімату.

Про це повідомляє британське агентство ВВС із посиланням на дослідження австралійських учених.

Дослідження провели вчені з Центру вивчення коралових рифів ARC (штат Квінсленд, Австралія). Дослідники оцінили стан і розмір коралових колоній рифу в період з 1995 по 2017 роки.

У результаті з’ясувалося, що підвищення температури води спровокувало скорочення чисельності всіх видів коралів рифу більш ніж на 50%.

Загибель коралів відбувається внаслідок масового знебарвлення – процесу, при якому водорості, які живуть із ними в симбіозі, залишають риф (на тлі підвищення температури води). Без цих водоростей корали втрачають колір, стають вразливими.

За словами співавтора дослідження, професора Террі Хьюза, через масове знебарвлення постраждало дві третини Великого Бар’єрного рифу.

Згідно з оцінками дослідників, найбільшої шкоди рифу було завдано в 2016 – 2017 роках. Тоді через високу температуру води корали почали масово знебарвлюватися.

“Час втрачати не можна – ми повинні різко скоротити викид парникових газів в атмосферу якомога швидше”, – наголошують учені.

Дослідники відзначають, що корали можуть відновлювати свій природний колір, якщо температура води повернеться до норми, але на це можуть знадобитися десятиліття.

“Результати нашого дослідження показали, що Великий Бар’єрний риф втратив колишні можливості до відновлення, оскільки зараз з’являється все менше як нових пагонів, так і дорослих поліпів, здатних розмножуватися”, – розповів один з авторів дослідження, Енді Дитцель.

Минулого року агентство з морської безпеки при уряді Австралії офіційно оголосило, що головною загрозою виживання рифу є зміни клімату, спровоковані людською діяльністю.

Великий Бар’єрний риф – найбільший у світі кораловий риф, який знаходиться в Тихому океані. Він налічує понад 2900 окремих коралових рифів і 900 островів у Кораловому морі. Великий Бар’єрний риф простягнувся вздовж північно-східного узбережжя Австралії на більш ніж 2300 км. Він є найбільшим на Землі природним об’єктом, утвореним живими організмами (його можна побачити з космосу).

У 1981 році риф був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.