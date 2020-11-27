Про це повідомляє агентство Reuters.

Державна компанія не виконала свої боргові зобов’язання в розмірі 6,5 млрд юанів (987,48 млн доларів). Китайські регулятори почали розслідування можливих порушень з боку Huachen закону про розкриття інформації.

Як заявили представники кредитора Gezhi Automobile Technology Co, зобов’язання Huachen переважили її активи, що відповідає вимогам про банкрутство, інформує китайський новинний телеканал CGTN.

Водночас народний суд Шеньяна дійшов висновку, що компанія все ж заслуговує реструктуризації.

У Huachen зараз працюють 40 000 осіб. Активи компанії становлять 190 мільярдів юанів.

Представники Huachen повідомили в офіційній заяві, що якщо не вдасться провести реструктуризацію, компанія оголосить про банкрутство.

Huachen Automotive Group Holdings є материнською компанією (найбільшим акціонером) холдингу Brilliance China Automotive. Останній у 2003 році створив спільне підприємство з німецьким автовиробником BMW (BMW Brilliance Automotive Ltd.). Основним завданням цього підприємства стало виробництво автомобілів BMW для китайського ринку.

Протягом наступних майже двох десятиліть BMW Brilliance Automotive приносило хороший прибуток як BMW, так і Huachen.

Наприклад, минулого року BMW Brilliance продала рекордні 550 000 автомобілів і отримала 7,6 млрд юанів прибутку. Це принесло компанії Huachen дивіденди в розмірі 232,17 млн доларів США.

На зорі автомобільного буму в Китаї Huachen була самостійним конкурентоспроможним гравцем. У 2013 році компанія продала понад 200 тисяч автомобілів під брендом Zhonghua.

Але згодом ринок почали завойовувати компанії-конкуренти: наприклад, такі як Geely і Great Wall Motors. Паралельно розвивалися підтримувані державою SAIC Motor і Guangzhou Automobile.

У цей час внутрішні продажі автомобілів Huachen під брендом Zhonghua впали до 25 270 авто минулого року. За три квартали 2020 року компанії вдалося продати всього лише 5312 автомобілів.

Як зазначає Reuters, на межі банкрутства Huachen опинилася з низки причин: компанія не змогла використати свої ноу-хау і партнерство з BMW для розробки власних конкурентоспроможних автомобілів; допускала стратегічні помилки при формуванні модельного ряду; а також занадто пізно розширила виробництво електромобілів.

Як наголосив у коментарі агентству голова консалтингової компанії AutoForesight Йель Чжан, “продукція Huachen не змогла задовольнити мінливий ринковий попит у Китаї”.

У компанії BMW повідомили Reuters, що фінансові труднощі Huachen не вплинуть на функціонування спільного підприємства.