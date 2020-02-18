У понеділок, 2 березня, у православних і греко-католиків починається Великий піст, який передує святу Великодня - Воскресіння Христового.

#Букви розповідають про основні правила для віруючих під час посту.

Через те, що в цьому році Великдень припадає на 19 квітня, то Великий піст починається в понеділок, 2 березня, а закінчується у суботу, 18 квітня. Тобто, цей піст буде тривати 48 днів.

Згідно зі Святим писанням, Ісус Христос після хрещення пішов у пустелю, де провів 40 днів в молитвах до Отця свого.

Саме тому Великий піст триває 40 днів.

Великий піст можна розділити на чотири періоди: перші 40 днів – Чотиридесятниця; Лазарева субота – шоста суботу посту; Вхід Господній до Єрусалиму – шоста неділя посту (Вербна неділя); Страсна седмиця (Страсний тиждень).

Страсна седмиця – особливий час, коли треба повністю присвятити себе духовному очищенню.

Кожен день Страсного тижня нагадує віруючим про страждання Христа: про Таємну вечерю, суд над Христом, його страждання за людей і розп’яття.

Їжа у Великий піст

У Великий піст з раціону необхідно повністю виключаються продукти тваринного походження: м’ясо, яйця, молочні продукти. Крім цього, їжа повинна бути простою і дешевою, а зекономлені гроші варто витратити на благодійність. В деякі особливо суворі дні посту також забороняється термічно оброблена їжа.

Під час посту віруючі повинні себе обмежувати не тільки в їжі, але і в розвагах і мирських благах.

Правила у Великий піст

В першу і останню (Страсну седмицю) тижні – особливо суворий піст. Повністю забороняються продукти тваринного походження. У будні їдять один раз на день, ввечері.

По суботах і неділях два рази – в обід і ввечері.

У понеділок, середу і п’ятницю – холодна їжа без олії.

У вівторок і четвер – гаряча їжа без олії.

По суботах і неділях можна вживати рослинну олію і за бажанням трохи виноградного вина (крім суботи Страсної седмиці).

У Велику суботу багато віруючих не їдять до настання Великодня.

Варто зазначити, що таких суворих правил зазвичай дотримуються священики і монахи. Звичайні віруючі просто дотримуються пісного меню.

Заборон у харчуванні не рекомендується дотримуватися вагітним, дітям, людям похилого віку та тим, хто страждає на хронічні захворювання.

Підготовка до Великодня

У Великий четвер (Чистий четвер) печуть традиційний великодній хліб, який символізує тіло Христа. У Велику п’ятницю не можна абсолютно нічого їсти, забороняється співати пісні і слухати музику, прати, шити, різати. У Велику суботу треба все приготувати до походу до церкви на Великдень.

Заборони у Великий пост

Під час Великого посту не можна:

Виявляти гнів, злість, егоїзм, сваритися, вступати в конфлікти, матюкатися.

Пліткувати, розпускати чутки, засуджувати вчинки інших людей.

Допускати гріховних думок.

Розважатися.

Під час Великого посту не можна планувати весілля. У цей період церква не вінчає.

Слід відмовитися від шкідливих звичок.

Великий піст – найсуворіший і найважливіший піст у християн.