Великобританія бореться з продовольчою кризою через мутацію COVID-19 — Bloomberg

У суботу стало відомо про поширення нового штаму коронавірусу у Великобританії. У країні починається продовольча паніка, оскільки європейські країни обмежили торгівлю і поїздки.

Про це пише Bloomberg.

Побоюючись нового штаму COVID-19, що швидко поширюється і викликає сувору ізоляцію по всій Англії, Франція в неділю призупинила рейси з Великобританії на 48 годин, а Німеччина обмежила пересування між країнами. Французький уряд вже заявив, що вимагатиме суворої перевірки, перш ніж знімати блокаду.

Збої в торгівлі оголюють вразливість Великобританії в цій сфері. Бізнес-групи, які зіткнулися з катастрофічними втратами, закликали уряд прем’єр-міністра Бориса Джонсона рішуче діяти найближчим часом, а організація Logistics UK, що складається з 18 000 членів, закликала до швидкого тестування на COVID-19 водіїв вантажівок, які залишають країну.

“Нічний жах”

“Це жах перед Різдвом”, – сказав Джеймс Уізерс, генеральний директор промислової групи Scotland Food & Drink.

За його словами, понад 100 вантажівок з морепродуктами повинні перетнути кордон з ЄС, прямуючи на різдвяні оптові ринки у Франції та Іспанії. Він вважає, що є побоювання, що живі молюски зіпсуються, якщо їх затримають на кордоні, і уряду потрібно приймати рішення з цього приводу вже сьогодні.

Міністр транспорту Франції Жан-Батист Джеббарі заявив, що європейські країни працюють над “надійним протоколом охорони здоров’я”, який буде впроваджений найближчим часом. Контейнерні порти і поромні термінали вже були перевантажені через накопичення запасів перед крайнім терміном 31 грудня, що знаменує остаточний розрив з єдиним європейським ринком.

Не треба панікувати

У Великобританії офіційні особи намагалися применшити важливість ситуації. Джеймі Девіс, прессекретар прем’єр-міністра Бориса Джонсона, закликав британців не панікувати при покупці продуктів, і сказав, що у країни є стійкі ланцюжки поставок.

Відповідаючи на питання про вакцину, Девіс також сказав, що Великобританія вже має “велику частину поставок цього року” від Pfizer Inc.

Прикордонний хаос набирає обертів по закінченні року, коли Джонсон сам переніс COVID-19 і зазнав серйозної критики за свою реакцію на пандемію, в результаті якої Великобританія економічно постраждала більше за інших. Також в Європі за кількістю загиблих країна поступається тільки Італії.

Британська мережа супермаркетів J Sainsbury Plc заявила, що розглядає можливість використання авіаперевезень для продуктів з Європи.

“Якщо ситуація не зміниться, Sainsbury в найближчі дні почне бачити “прогалини” в поставках деяких фруктів і овочів”, – сказала Вікторія Дурман, керівник відділу корпоративних комунікацій.

Крім того, за межами Дувра вантажівки почали шикуватися в чергу на автомагістралі M20, оскільки план дій в надзвичайних ситуаціях “Операція Стек” був запущений через те, що водії не могли сісти на пороми. Міністерство транспорту також готувало аеропорт Манстон в Кенті, який на даний час модернізується для розміщення до 4000 автомобілів.

“Протягом наступних 48 годин в деяких поромних портах Великобританії можуть бути перебої в роботі. Ми впевнені, що поставки в країну продовжаться”, – сказав Річард Баллантайн, головний виконавчий директор Британської асоціації портів.

Акції впали

У понеділок акції британських компаній в сфері туризму, відпочинку та роздрібної торгівлі впали через скасування рейсів, в той час як акції домовласників, таких як Ocado Group Plc, виросли. Найбільшою мірою постраждали авіакомпанії. Наприклад, IAG SA, материнська компанія British Airways, впала на 20%, а Easyjet Plc – на 18%.

Економісти Berenberg знизили свій прогноз зростання у Великобританії на 2021 рік тільки минулого тижня до 7,3% з 8% через нові обмеження.