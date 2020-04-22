Про це заявив міністр охорони здоров’я Королівства Метт Хенкок, повідомляє британське видання The Guardian.

Під час виступу в палаті громад міністр заявив, що держава в цю хвилину перебуває “на піку” поширення коронавірусу.

При цьому, на думку Хенкока, перед пом’якшенням карантинних обмежень, Великій Британії слід виконати п’ять критеріїв для того, щоб уникнути другої хвилі захворюваності. Самі критерії міністр не назвав.

За оновленою інформацією, у Великобританії зафіксовано 133 495 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. 18 100 людей в Королівстві померли від COVID-19.

За останню добу в країні було зафіксовано 4451 новий випадок зараження коронавірусом.