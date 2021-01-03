Великобританія дозволить людям в рідкісних випадках робити щеплення різними вакцинами проти COVID-19, незважаючи на відсутність доказів ступеня імунітету, що забезпечується змішуванням доз.

Про це повідомляє Reuters.

Британський уряд заявив, що людям можна зробити комбінацію з двох щеплень від COVID-19 – в тому випадку, наприклад, якщо такий же дози вакцини немає в наявності.

Мері Рамзі, голова відділу імунізації в Громадській охороні здоров’я Англії, сказала, що це буде відбуватися тільки в дуже рідкісних випадках, і що уряд не рекомендує змішувати вакцини, які вимагають введення як мінімум двох доз з інтервалом в декілька тижнів.

“Необхідно докласти всіх зусиль, щоб дати людям ту ж вакцину. Але там, де це неможливо, краще дати другу дозу іншої вакцини, ніж не робити цього взагалі”, – сказала вона.

COVID-19 забрав життя більш ніж 74000 чоловік у Великобританії – країна займає друге місце за кількістю загиблих в Європі.

Чиновники поспішають доставити дози у Великобританію, щоб припинити поширення вірусу, оскільки побоюються, що служба охорони здоров’я може бути перевантажена.

Великобританія була однією з перших країн, яка почала розробку вакцини проти коронавируса Оксфордського університету і AstraZeneca, і першою країною, яка схвалила для вакцинації препарат компаній Pfizer і BioNTech.