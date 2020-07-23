Про це повідомляють американський телеканал CNN і британська телерадіокомпанія BBC.

У четвер, 23 липня, військові Сполучених штатів Америки і Великої Британії заявили, що володіють інформацією про те, що цього місяця Росія “провела неруйнівний тест космічної противоспутникової зброї”.

Космічне командування США стверджує, що 15 липня Росія “вивела новий об’єкт на орбіту “Космосу 2543”, супутника, запущеного в 2019 році.

Цей новий “об’єкт” був випущений в безпосередній близькості від іншого російського супутника, що, за словами командування, “не відповідає заявленій місії супутника-інспектора”.

Голова космічного управління Великої Британії, віце-маршал авіації Харві Сміт заявив, що такі дії несуть загрозу для важливих космічних систем.

“Дії такого роду загрожують виникненню уламків, які можуть становити загрозу для супутників і космічних систем, від яких залежить мир. Ми закликаємо Росію уникати будь-яких подальших подібних випробувань”, — сказав він.

Air Vice-Marshal @HarvSmyth, director of the UK's Space Directorate, has responded to a recent Russian satellite test in space: pic.twitter.com/zGdGwCemmR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2020

Генерал Джей Реймонд, який очолює космічне командування США, також заявив про можливі ризики.

“Це ще одне свідчення наших зусиль Росії з розробки таі випробування космічних систем, це відповідає опублікованій військовій доктрині Кремля щодо застосування зброї, яке піддає ризику американські і союзні космічні активи”, — зазначив він.

Кореспондент BBC Джонатан Маркус вказав на те, що за останні десятиліття протисупутникові можливості продемонстрували тільки 4 країни — Росія, США, Китай і Індія. Боєголовки були підняті на літаки або ракети, фіксували інциденти прицілювання на супутники.

Сьогодні не існує міжнародного договору, які б забороняв або обмежував використання такої зброї, хоча ряд країн ініціювали його створення.