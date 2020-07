У четвер, 23 липня, військові Сполучених штатів Америки і Великої Британії заявили, що володіють інформацією про те, що цього місяця Росія “провела неруйнівний тест космічної противоспутникової зброї”.

Космічне командування США стверджує, що 15 липня Росія “вивела новий об’єкт на орбіту “Космосу 2543”, супутника, запущеного в 2019 році.

Цей новий “об’єкт” був випущений в безпосередній близькості від іншого російського супутника, що, за словами командування, “не відповідає заявленій місії супутника-інспектора”.

Голова космічного управління Великої Британії, віце-маршал авіації Харві Сміт заявив, що такі дії несуть загрозу для важливих космічних систем.

Air Vice-Marshal @HarvSmyth, director of the UK's Space Directorate, has responded to a recent Russian satellite test in space: pic.twitter.com/zGdGwCemmR

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2020