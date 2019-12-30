Відповідну заяву оприлюднено міністерством закордонних справ Великобританії.
“Ми вітаємо недавній обмін полоненими в Україні. Повернення українців, затриманих підтримуваними росіянами сепаратистами на сході України, давно назрівало. … Росія повинна виконати свої зобов’язання по Мінським угодами та негайно звільнити всіх інших українських політв’язнів”, — йдеться в повідомленні відомства.
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У міністерстві також позитивно оцінили дії Президента України Володимира Зеленського.
“Цей обмін полоненими є ще одним прикладом рішучості президента Зеленського покласти край конфлікту на сході України, і ми високо цінуємо його прагнення домогтися справедливості стосовно тих демонстрантів, убитих в 2014 році”, — підкреслили дипломати.
Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.
Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель та французький президент Еммануель Макрон привітали обмін полоненими.
- Посольство Канади в Україні привітав обмін полоненими з терористичними “Л/ДНР” і закликало Росію повернути незаконно утримуваних в Криму українців.