“Цей обмін полоненими є ще одним прикладом рішучості президента Зеленського покласти край конфлікту на сході України, і ми високо цінуємо його прагнення домогтися справедливості стосовно тих демонстрантів, убитих в 2014 році”, — підкреслили дипломати.

Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.

Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.