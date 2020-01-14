Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Великобританія продовжить сприяти Україні в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном.

Відповідний пост Сіммонс опублікувала в твітер.

“Великобританія продовжить сприяти Україні в розслідуванні цієї катастрофи”, — написала вона.

Також посол подякувала українській владі за професійну реакцію катастрофу.

“Я дуже вдячна владі України за оперативну та професійну реакцію на трагічне збиття рейсу PS752 МАУ в Ірані”, — зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, 15 січня в Лондоні (Великобританія) відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі літака “Міжнародних авіаліній України” в Ірані 8 січня.

Як відомо, в результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.