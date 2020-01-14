Відповідний пост Сіммонс опублікувала в твітер.
“Великобританія продовжить сприяти Україні в розслідуванні цієї катастрофи”, — написала вона.
Також посол подякувала українській владі за професійну реакцію катастрофу.
“Я дуже вдячна владі України за оперативну та професійну реакцію на трагічне збиття рейсу PS752 МАУ в Ірані”, — зазначила вона.
Як повідомлялося раніше, 15 січня в Лондоні (Великобританія) відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі літака “Міжнародних авіаліній України” в Ірані 8 січня.
Як відомо, в результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- 14 січня в Ірані заарештували декількох людей, причетних до катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.