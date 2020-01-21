У посольстві Великої Британії в Україні висловлюють жаль, що офіційний український державний герб був внесений до поліційного антитерористичного посібника.

Про це в повідомляє прес-служба посольства в Facebook.

“Ми усвідомлюємо й шкодуємо через образу, заподіяну появою українського Тризуба в “наочному посібнику” британської поліції. Як уже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становить інтерес у боротьбі з тероризмом”, – йдеться в повідомленні.

Також в посольстві підкреслили, що Великобританія “глибоко поважає” символи української державності.

“Ми визнаємо, що Тризуб, як головний елемент Державного герба України, має конституційне, історичне і культурне значення для народу України”, – сказано в заяві.

Одночасно українські користувачі соціальної мережі в коментарях до публікації посольства висловили своє обурення тим, що з боку Великобританії не було повноцінних вибачень за допущену помилку.

Також, на думку українців, з відповіді посольства точно не ясно, чи буде в підсумку український державний герб видалений з поліційного антитерористичного посібника.