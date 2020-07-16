США, Великобританія і Канада заявляють, що російські хакери атакували дослідні центри, які розробляють вакцину проти коронавірусу.

Про це повідомило американське видання CNN.

За інформацією, опублікованою Національним центром кібербезпеки, російська хакерська група АРТ29, яку також називають “герцоги” і “затишний ведмідь”, атакувала британські, американські та канадські організації, які займаються дослідженнями коронавірусу і розробкою вакцини.

“Кампанія APT29 триває в основному проти урядових, дипломатичних, аналітичних, медичних та енергетичних цілей, спрямованих на крадіжку цінної інтелектуальної власності”, – сказано в статті.

“Затишний ведмідь” – це група, пов’язана з російською розвідкою, яка, ймовірно, отримала доступ до внутрішніх систем Демократичного національного комітету напередодні виборів в США в 2016 році.

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков при цьому заявив, що Росія не має відношення до хакерських атак на організації, які займаються розробкою вакцин проти коронавірусу.

Раніше CNN вже повідомили про збільшення кількості кібератак на медичні установи США, які координують боротьбу з пандемією коронавірусу.

“Іноземні суб’єкти продовжують використовувати в своїх інтересах триваючу пандемію COVID-19. APT29 має давню історію націлювання на урядові, дипломатичні, аналітичні, медичні та енергетичні організації для отримання розвідданих, тому ми закликаємо всіх серйозно поставитися до цієї загрози і застосовувати заходи щодо пом’якшення наслідків” , – сказала директор з кібербезпеки АНБ Анна Нойбергер.

Аналогічну думку висловлюють в Канадському управлінні безпеки. У свою чергу міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що атаки російських спецслужб проти тих організацій, які працюють над розробкою вакцини, є неприйнятними.

“У той час як інші переслідують свої егоїстичні інтереси з безрозсудною поведінкою, Великобританія і її союзники продовжують важку роботу з пошуку вакцини і захисту глобального здоров’я”, – сказав він.