У Великій Британії вводять обов'язковий двотижневий карантин для людей, які в'їжджають в країну з-за кордону.

Про це повідомляє британська служба BBC.

Відзначається, що всі, хто прибув до Великої Британії на потязі, поромі і літаку, включаючи також громадян держави, повинні будуть надати точну адресу, за якою вони будуть проходити самоізоляцію.

При цьому в разі порушення правил самоізоляції подорожуючим загрожує штраф в розмірі 1000 фунтів стерлінгів (1122 євро).

У тому випадку, якщо мандрівник не може надати конкретну адресу, за якою має намір проходити самоізоляцію, житло на період самоізоляції для нього буде організовано урядом Великобританії, проте оплачено воно повинно бути за рахунок самого мандрівника.

Уточнюється, що карантин не обов’язково проходити тільки тим мандрівникам, які прибули до Великобританії з Ірландської Республіки, острова Мен і Нормандських островів, а також для транзитних пасажирів.