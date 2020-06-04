Про це йдеться в матеріалі британського видання The Guardian.
У Великобританії заявили про виділення коштів на програму з розробки вакцини від коронавірусу в рамках державно-приватного партнерства.
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що сподівається людство об’єднається в боротьбі з епідемією.
“Щоб перемогти коронавірус, ми повинні зосередити нашу колективну винахідливість на пошуку вакцини і забезпечити, щоб країни, фармацевтичні компанії та міжнародні партнери, такі як Всесвітня організація охорони здоров’я, співпрацювали в масштабах, яких не було раніше”, – сказав Джонсон.
Згідно з цифрами, Велика Британія виявилася серед країн, що найбільше постраждали від пандемії.
Відзначимо, в результаті пандемії коронавірусу у всьому світі загинуло понад 285 000 осіб.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.