Великобританія виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів (248 мільйонів доларів США) на діяльність Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також на інші неурядові організації та благодійні фонди, щоб запобігти повторному спалаху коронавіруса.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Сума еквівалентна 248 мільйонам доларів США буде виділена на діяльність Всесвітньої організації охорони здоров’я та благодійних організацій, таких як “Червоний хрест”, щоб уповільнити поширення коронавірусу в, найбільш уразливих до епідемії, країнах і країнах, що розвиваються.

Зокрема, 130 мільйонів фунтів стерлінгів підуть в агентства ООН, 65 мільйонів — на ВООЗ і ще 50 мільйонів фунтів підуть в “Червоний Хрест”.

Відзначимо, у світі сьогодні налічується понад 1,6 мільйона осіб заражених новим коронавірусів, в той час, як число смертей перевищило 100 тисяч. Спалахи епідемії зареєстровані у 210 країнах після того, як перший випадок коронавіруса трапився в китайському місті Ухань в грудні 2019 року.