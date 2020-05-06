Про це повідомляє британська медіакомпанія BBC.
Відзначається, що загальна кількість смертей в Великобританії досягла 29 427 випадків. Цей показник вищий, ніж в Італії – 29 315 випадків.
Крім того, Великобританія досягла цього показника швидше, ніж Італія.
Відзначимо, за даними Університету Джона Хопкінса, число загиблих в результаті пандемії у світі зросло до 255 000, причому захворювання підтвердили у 3,6 мільйона осіб.
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В Україні станом на ранок 6 травня зафіксовано 13 тисяч 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 487 нових випадків.