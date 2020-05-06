Кількість людей, які померли у Великобританії від COVID-19 зросла до 29427 тисяч, що стало найвищим показником в Європі.

Про це повідомляє британська медіакомпанія BBC.

Відзначається, що загальна кількість смертей в Великобританії досягла 29 427 випадків. Цей показник вищий, ніж в Італії – 29 315 випадків.

Крім того, Великобританія досягла цього показника швидше, ніж Італія.

Відзначимо, за даними Університету Джона Хопкінса, число загиблих в результаті пандемії у світі зросло до 255 000, причому захворювання підтвердили у 3,6 мільйона осіб.