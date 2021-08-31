Український велогонщик Єгор Дементьєв в сьомий день літньої Паралімпіади-2020 в Токіо завоював срібну медаль.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Зокрема, Дементьєв виборов “срібло“ на роздільній шосейній гонці (клас С5).

За нагороду найвищого ґатунку боролися 15 спортсменів, які мали подолати дистанцію у 32 км.

На фініші Дементьєв програв нідерландцю Данієлю Абрахаму близько півхвилини та посів друге місце.

Зазначимо, що в активі нашої паралімпійської збірної вже 56 нагород – 12 золотих, 29 срібних і 15 бронзових.

Нагадаємо, сьогодні вранці українська легкоатлетка Оксана Ботурчук завоювала срібну нагороду Паралімпійських ігор-2020.