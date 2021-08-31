Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.
Зокрема, Дементьєв виборов “срібло“ на роздільній шосейній гонці (клас С5).
За нагороду найвищого ґатунку боролися 15 спортсменів, які мали подолати дистанцію у 32 км.
На фініші Дементьєв програв нідерландцю Данієлю Абрахаму близько півхвилини та посів друге місце.
Зазначимо, що в активі нашої паралімпійської збірної вже 56 нагород – 12 золотих, 29 срібних і 15 бронзових.
Нагадаємо, сьогодні вранці українська легкоатлетка Оксана Ботурчук завоювала срібну нагороду Паралімпійських ігор-2020.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.