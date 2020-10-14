Сьогодні, 14 жовтня, з нагоди Дня зaхисника Укрaїни, 78-ї річниці створення УПA та Дня кoзацтва у Києві запланована низка заходів, серед яких: велопробіг та хода.

Про це повідомляють у Патрульній поліції Києва та у Київпастрансі.

Так, на сьогодні з 10:00 до 14:00 запланований велопробіг.

Організатори анонсували наступний маршрут : площа Михайлівська — вулиця Михайлівська — вулиця Хрещатик — площа Європейська — вулиця Грушевського — Петрівська алея – Паркова дорога — алея Героїв Крут — площа Слави — вулиця Лаврська.

У поліції закликають містян заздалегідь планувати свій маршрут, адже буде перекриття зазначених вулиць та можливе часткове обмеження руху на прилеглих.

Крім того, запланована і піша хода у центрі столиці.

Орієнтовний час проведення заходу з 14:00 до 18:00.

Маршрут ходи: Парк Шевченка (вулиця Володимирська) — бульвар Шевченка — вулиця Хрещатик — алея Героїв Небесної Сотні — вулиця Інститутська — вулиця Банкова, 11

Патрульна поліція так само закликає киян звернути увагу на обмеження руху цими вулицями.

У зв’язку з проведенням масових заходів зміниться рух наземного громадського транспорту.

Із 11:00 до закінчення заходів передбачається тимчасове призупинення руху автобусів №№ 24, 62, 114, 118 та тролейбусів № 5, 7, 8, 17.

У разі необхідності рух буде організовано:

тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка, далі за діючою трасою;

автобусів маршрутів №№ 24, 114 відповідно від Національного музею історії України в ІІ світовій війні та вул. Милославської до вул. Володимирської зав діючими маршрутами, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал “Центральний” – вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами;

автобусів маршруту № 62 від Ботанічного саду до стадіону “Динамо” ім. Валерія Лобановського;

автобусів маршруту № 118 від ст. м. “Чернігівська” до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (в зворотному напрямку вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом.