Житель австралійського міста Аделаїда Піт Стоукс проїхав близько 150 км на велосипеді, щоб за допомогою GPS-трекера намалювати обриси знаменитої обкладинки альбому Nirvana - Nevermind.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Обриси альбому Стоукс зміг намалювати за допомогою дуже популярного серед велосипедистів застосунку Strava.

Обличчя дитини, намальоване в GPS-додатку, вийшло трохи сердитим. Його Стоукс намалював, коли проїжджав центральним діловим районом міста. Всього велосипедисту знадобилося більше 8-ми годин, щоб намалювати відому обкладинку альбому.

“Це те, що мені зараз подобається. Nirvana зайняла своє місце в моїй колекції платівок. Коли вийшов цей альбом, я вчився в старшій школі – мені було близько 14 років, і саме тоді у мене сформувалася любов до музики”, – сказав Піт Стоукс Guardian Australia.

24 вересня виповнилося 30 років з дня виходу альбому Nevermind. У зв’язку з цим група планує перевидати платівку.

Раніше 45-річний велосипедист намалював обриси Бетховена, щоб відзначити 250-річчя композитора, а також малював за допомогою Strava динозаврів, драконів, лисиць і багато іншого.

Варто зазначити, що бігуни і велосипедисти по всьому світу досить часто використовують цю програму, щоб створювати свої “твори мистецтва”.

У Перті група велосипедистів намалювала у Strava козла і намбата (сумчастого мурахоїда).

Нагадаємо, що через обкладинку альбому Nirvana Nevermind розгорівся скандал. Спенсер Елден, чоловік, якого в дитинстві сфотографували для обкладинки, подав на гурт до суду за звинуваченням у сексуальній експлуатації. На обкладинці альбому зображена чотиримісячна дитина в басейні, яка хапається за доларову купюру, що бовтається перед ним на волосіні.

Зараз Елдену 30 років, і він каже, що його батьки ніколи не підписували дозвіл на використання його зображення в альбомі. Він також стверджує, що зображення оголеної натури є дитячою порнографією.