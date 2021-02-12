Ролик опубліковано на офіційній Facebook-сторінці посольства.
Варто зазначити, що зимовий день “Велосипедом на роботу” відзначається щороку кожну другу п’ятницю лютого.
У цей день люди пересідають на зручний та екологічний вид транспорту, аби дістатись до роботи.
Як поінформували у пресслужбі посольства, для першого секретаря Лодевейка Смоора такий спосіб добиратися на роботу є щоденною звичайною практикою протягом уже двох років його перебування в Києві.
Він дістається велосипедом до посольства, що розташоване на Подолі, “навіть в екстремальних погодних умовах” – наприклад, у заметіль (на такі випадки велосипед дипломата “має спеціальну ґуму з шипами для пересування в зимовий період”).
На опублікованому сьогодні відео Смоор під’їжджає до посольства на велосипеді, попри снігові замети.
“Доброго ранку! Я приїжджаю на роботу на велосипеді. До мене завжди є запитання: “Чи це взагалі можливо в Києві?”. Я думаю, що так. Я нідерландець. У нас нормально їздити на велосипеді. Наша держава підтримує пересування на велосипедах. Взимку я маю спеціальну камеру з металевими шипами. В принципі, на мою думку, сніг – це не небезпечно. Це як пісок. Якщо це лід, я маю шипи. В принципі, це можливо (пересуватися велосипедом у зимовий період, – ред.). Я можу всім рекомендувати”, – зазначив Смоор у ролику.
Він уточнив, що таким чином хоче підтримати екологію та зробити свій внесок у розвантаження трафіку на дорогах.
У повідомленні прес-служби посольства, яке є в розпорядженні #Букв, сказано, що з дипломатом часто “ставались курйози”. Наприклад, коли Смоор приїхав до одного з міністерств на велосипеді. Працівники відомства “були збентежені, адже що саме робити з велосипедом, не прописано в офіційному протоколі”.
У посольстві зазначили, що українці часто допомагають дипломату та пропонують йому заносити велосипед в приміщення, аби убезпечити від крадіжки.
- Раніше в Нідерландах висунули ідею доплачувати жителям країни, які користуються велотранспортом, щоб добиратися на роботу.
- У місті Утрехт (Нідерланди) на центральному вокзалі відкрили велосипедну парковку на 12,5 тис. місць.