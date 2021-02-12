У п’ятницю, 12 лютого, відзначається всесвітній зимовий день "Велосипедом на роботу". До цієї ініціативи приєднався перший секретар посольства Королівства Нідерландів в Україні Лодевейк Смоор і записав відео українською мовою.

Ролик опубліковано на офіційній Facebook-сторінці посольства.

Варто зазначити, що зимовий день “Велосипедом на роботу” відзначається щороку кожну другу п’ятницю лютого.

У цей день люди пересідають на зручний та екологічний вид транспорту, аби дістатись до роботи.

Як поінформували у пресслужбі посольства, для першого секретаря Лодевейка Смоора такий спосіб добиратися на роботу є щоденною звичайною практикою протягом уже двох років його перебування в Києві.

Він дістається велосипедом до посольства, що розташоване на Подолі, “навіть в екстремальних погодних умовах” – наприклад, у заметіль (на такі випадки велосипед дипломата “має спеціальну ґуму з шипами для пересування в зимовий період”).

На опублікованому сьогодні відео Смоор під’їжджає до посольства на велосипеді, попри снігові замети.

“Доброго ранку! Я приїжджаю на роботу на велосипеді. До мене завжди є запитання: “Чи це взагалі можливо в Києві?”. Я думаю, що так. Я нідерландець. У нас нормально їздити на велосипеді. Наша держава підтримує пересування на велосипедах. Взимку я маю спеціальну камеру з металевими шипами. В принципі, на мою думку, сніг – це не небезпечно. Це як пісок. Якщо це лід, я маю шипи. В принципі, це можливо (пересуватися велосипедом у зимовий період, – ред.). Я можу всім рекомендувати”, – зазначив Смоор у ролику.

Він уточнив, що таким чином хоче підтримати екологію та зробити свій внесок у розвантаження трафіку на дорогах.

У повідомленні прес-служби посольства, яке є в розпорядженні #Букв, сказано, що з дипломатом часто “ставались курйози”. Наприклад, коли Смоор приїхав до одного з міністерств на велосипеді. Працівники відомства “були збентежені, адже що саме робити з велосипедом, не прописано в офіційному протоколі”.

У посольстві зазначили, що українці часто допомагають дипломату та пропонують йому заносити велосипед в приміщення, аби убезпечити від крадіжки.