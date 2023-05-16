Британець Том Хашемі здійснив велосипедну подорож з Лондона до Львова, в межах якої зібрав понад 25 тисяч доларів США (21 тисячу фунтів) на розмінування території України.

Про це сповіщає пресслужба Львівської міської ради.

Зазначається, що в суботу, 13 травня, Том приїхав до Львова, подолавши за два тижні близько 2000 кілометрів Європою. Першочерговою метою цієї поїзди став збір коштів на фандрайзинговій платформі для розмінування української території.

Також в межах поїздки Том Хашемі привіз міському голові Львова Андрію Садовому листи від члена парламенту Рочдейла та депутатів британського уряду зі слова підтримки.

Як повідомляється, британця дуже вразило те, що від нерозірваних мін і снарядів через необережність та цікавість найчастіше потерпають діти. Маючи 5-річного сина, ця проблема його особливо зачепила, тому він вирішив збирати кошти саме на таку ціль.

“Це був нелегкий шлях, але я радий, що все вдалося. Щасливий знову приїхати до красивого Львова. Сподіваюсь, що нам вдасться зміцнити зв’язки між Львовом та Лондоном”, – зазначив британець.

Своєю чергою, Андрій Садовий подякував Тому за його подорож і підтримку України. Мер Львова презентував гостю екосистему “Незламні” та розповів про співпрацю з різними містами-побратимами. Під час зустрічі домовились про подальшу співпрацю: зокрема, Том Хашемі спробує допомогти Львову налагодити партнерство з британськими містами.

“Щодня до Львова привозять нових поранених, тому для нас важливо мати найкращі умови і спеціалістів, щоб допомагати всім. Тож будь-яка співпраця з Великою Британією, може бути нам корисною: консультації медичних спеціалістів, фінансова підтримка, навчальні програми, тощо”, – сказав міський голова Львова.