Двох людей затримали в центрі міста Колвіл за підозрою в імпорті наркотиків. Було вилучено 1,6 тонни кокаїну, замаскованого під деревне вугілля, вартістю понад 150 мільйонів доларів.

Джерело: Sky news

Наркотики були знайдені серед 800 мішків деревного вугілля на кораблі, який минулого тижня прибув у порт London Gateway з Панами.

У четвер, 15 червня, озброєні поліцейські та офіцери національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA) провели обшук на двох фермах у Лестерширі після арешту двох чоловіків, 50 та 31 року, у центрі міста Колвіл.

Їх затримали за підозрою у ввезенні наркотиків класу А.

Під час обшуку в одному з будинків виявлено два самозарядних пістолети та рушницю.

Регіональний керівник операцій NCA Жак Бір сказав: “Це розслідування завадило величезній кількості кокаїну потрапити на вулиці”.