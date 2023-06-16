Джерело: Sky news
Наркотики були знайдені серед 800 мішків деревного вугілля на кораблі, який минулого тижня прибув у порт London Gateway з Панами.
У четвер, 15 червня, озброєні поліцейські та офіцери національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA) провели обшук на двох фермах у Лестерширі після арешту двох чоловіків, 50 та 31 року, у центрі міста Колвіл.
Їх затримали за підозрою у ввезенні наркотиків класу А.
Під час обшуку в одному з будинків виявлено два самозарядних пістолети та рушницю.
Регіональний керівник операцій NCA Жак Бір сказав: “Це розслідування завадило величезній кількості кокаїну потрапити на вулиці”.
- Київські патрульні затримали чоловіка, котрий пропонував їм марихуану. Правоохоронці вирішили не приймати “подарунок”.
- Дві канадські компанії отримали дозвіл на виготовлення та продаж кокаїну, що є частиною процесу декриміналізації наркотиків у провінції Британська Колумбія.